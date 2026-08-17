Російська мова ніяк не вийде зі щоденного ужитку українців. Це не дивно, адже роками українці використовували цю мову. Багато хто з громадян від неї не відмовиться. І хоча на рівні держави є закони, які прямо вимагають використання української в багатьох сферах, конфлікти на цьому підґрунті все ж відбуваються.

Чому мовне питання досі актуальне

Стаття 10 Конституції чітко регламентує, що державною мовою в Україні є українська. Розвиток гарантований всім мовам національних меншин, і російській зокрема. Проте своєрідне "розділення" українців, яке існує лише через ворожі наративи про "російськомовне й україномовне населення", досі провокує конфлікти. Ці питання обговорюють представники Офісу Уповноваженого із захисту державної мови на зустрічах із громадськістю. 24 Канал поспілкувався з однією з таких посадовців – Єлизаветою Сачурою.

Вона їздить громадами та розповідає про практичні аспекти дотримання мовного законодавства. Вона з людьми обговорює виклики та проблемні питання функціонування мови у публічному просторі та сфері послуг.

За словами представниці Офісу Уповноваженої із захисту державної мови, Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", вже у своїй назві містить функцію – він захищає державну мову. Але заборону будь-якої іншої мови він не встановлює. При цьому не можна надавати переважні права меншині. Особливо, коли це та мова, якою російські війська віддають накази знищувати Україну.

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Єлизавета Сачура Представниця Офісу Уповноваженого із захисту державної мови Верховна Рада вже прийняла декілька законів, де виокремила країну-агресора і віднесла Росію до тих країн, мова якої не має використовуватися в публічному просторі.

За словами пані Єлизавети, наративи про поділ українців на україно- та російськомовних з'явився теж від ворожої пропаганди. Вона пояснює, що це – політичний конструкт, який ворог використовує в боротьбі проти українців. Нам варто пам'ятати, що цього поділу, через який виникло вже немало конфліктів, насправді не існує.



Єлизавета Сачура розповіла про правові аспекти мовного законодавства / Фото 24 Каналу

Діти найбільш вразливі в мовному питанні

Діти зіштовхуються з російською мовою в мережі й у повсякденному житті. Але в освітньому просторі вони повинні говорити українською, відповідно до закону. Єлизавета Сачура каже, що зараз вимога стосується тільки проведення уроку державною мовою. При цьому поза його межами діти продовжують спілкуватися зручною для них російською. Вчителі розводять руками, а директори не запроваджують місцеві правила, бо ж загальної вимоги на використання української на перервах – немає.

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови з цього приводу має беззаперечну думку. Освітній простір – це все, що відбувається на території школи. Діти мають харчуватися, ходити на перерви. Але ж вони вдома це роблять, правильно? Вони ж це роблять між уроками. І не вважати, що це є загальним освітнім процесом, ну це, мабуть, самих себе дурити,

– розповіла представниця.

Пані Єлизавета додає, що закон дійсно не може регулювати приватну та релігійну сфери. Спілкування поза уроками люди вважають саме приватним спілкуванням. Тому така проблема, як мовні конфлікти, можуть виникати у школах.

Нагадаємо, нещодавно українська вчителька чеської мови Наталія розповіла в соцмережах, що принципово не викладає російською та працює лише з українцями. Приводом стало листування з жінкою, яка написала їй російською та хотіла записатися на заняття сама, або віддати дитину. Після уточнення, що вона є українкою і вважає, що мова спілкування не визначає національність, педагогиня пояснила, що все одно не викладатиме російською. При цьому сама вчителька зазначила, що в побуті є російськомовною, але не вміє пояснювати філологічні терміни російською.

Проте, як розповіла представниця мовного омбудсмана, в Раді вже ініціювали закон, який буде регулювати мову освітнього середовища, тобто загалом на території школи. Паралельно об'єднуються батьки дітей, які відчувають на собі цькування з боку однолітків через українську мову.

Так, на сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція про внесення змін до Закону "Про освіту", які б захищали дітей від булінгу через використання української.

Проблематика вже дійшла до того, що батько-захисник змушений був перевезти дружину з трьома дітьми на Закарпаття, тому що в Дніпрі у нього не залишилося жодних аргументів, щоб захистити своїх дітей від цькування. У правовому полі захистити цих дітей ми не можемо. Тому що для того, щоб захистити, до нас повинна надійти скарга,

– зазначила Єлизавета Сачура.

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Посадовиця наголосила на ще одній проблемі щодо споживання російськомовного контенту дітьми. Якщо дитина споживає контент російською мовою, то ворожі спецслужби через свої шляхи можуть визначити найбільш вразливих дітей і завербувати їх для скоєння диверсій та нападів. Таким чином неповнолітні стають знаряддям маніпуляцій росіян, щоб воювати. І якщо батьки це не усвідомлюють і не слідкують за тим, який контент споживають діти, то підлітки можуть легко потрапити під вплив ворога.

Представники Уповноваженого із захисту державної мови виступають у громадах / Фото 24 Каналу

Як коректно реагувати на використання російської

Офіс Уповноваженого із захисту державної мови надав роз'яснення про те, як реагувати, коли до вас звертаються російською мовою. За законом за замовчуванням обслуговування відбувається державною мовою. Якщо співрозмовник звертається ворожою мовою, кожен з нас має право сказати "Я як громадянин України зобов'язаний знати й володіти державною мовою та можу не відповідати російською".

Офіс радить: спокійно попросіть "Прошу обслуговувати мене державною мовою". Якщо не реагують – уточніть правову підставу: "Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова".

Зафіксуйте порушення. Запишіть дату, час, адресу, назву закладу, ім'я або інші дані працівника, суть порушення. За можливості – зробіть фото- й відеофіксацію в межах закону. Попросіть покликати керівника і повторіть вимогу про обслуговування українською.

Захищайте своє право отримувати послугу українською, а не намагайтеся регулювати приватне спілкування інших людей.