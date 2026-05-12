Справа "Династії" на 460 мільйонів: НАБУ і САП вручили підозру Міндічу та Чернишову

НАБУ і САП повідомили про підозру ще кільком учасникам організованої групи, викритої 11 травня. Йдеться про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна в особливо великих розмірах.

Про це пише НАБУ.

Що відомо про справу?

12 травня у справі оголосили підозру ще 6 фігурантам. Йдеться про:

колишнього віцепрем'єр-міністра України;

бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас");

інших осіб.

Зверніть увагу! За даними джерела РБК-Україна, йдеться про Міндіча та Чернишова.

Упродовж 2021 – 2025 років підозрювані відмили понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у Козині Київської області.

Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 гектарів чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування — спа-зони.

Частину витрачених на будівництво коштів отримали через так звану "пральню". Вона була підконтрольна бізнесмену – майбутньому власнику однієї з резиденцій. А це – майже 9 мільйонів доларів.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих внаслідок реалізації корупційних схем у "Енергоатомі".

Нагадаємо, що у справі фігурує елітний житловий проєкт під назвою "Династія". А саме селище Козин належить до престижного району Конча-Заспи.

Інші деталі справи

Ввечері 11 травня НАБУ та САП проводили слідчі дії, пов'язані з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком. Після цього йому повідомили про підозру. Йдеться по ту ж справу про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Справу кваліфікували за частиною 3 статті 209 КК України. Вона передбачає сувору відповідальність за відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, якщо це вчинено організованою групою або в особливо великому розмірі. Злочин карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

До слова, після звільнення з посади очільника ОП Єрмак відновив адвокатську практику. На думку представниці Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець, яку вона висловила 24 Каналу, такий крок міг бути спробою убезпечитися від можливих підозр.

Сам Єрмак у коментарі журналістам "Української правди" спростовував висунуті звинувачення щодо "Династії". За його словами, він має лише квартиру та автомобіль.

Житло продовжувало будуватися й після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022. Роботи стали навіть активнішими, працювати вимагали в декілька змін зранку до пізнього вечора.