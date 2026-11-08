Злочинність впала на 60%: політолог пояснив, чому Україні потрібен закон про зброю

Під час розмови в ефірі 24 Каналу експерт розкритикував побоювання правоохоронців щодо вільного обігу пістолетів. На його думку, офіційне унормування процедури купівлі та носіння короткоствольної зброї лише впорядкує ситуацію й виведе з тіні вже наявний нелегальний ринок.

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Чому зброя не призведе до сплеску криміналу

Як наочний приклад політолог нагадав про події початку повномасштабного вторгнення. Тоді за наказом тодішнього очільника МВС Дениса Монастирського цивільним масово видавали зброю для захисту міст, і це не спричинило сплеску злочинності.

Денис Монастирський дуже повірив в українців і був двигуном розробки закону про обіг короткоствольної зброї. Однак після його загибелі цю ініціативу швиденько згорнули– зазначив Ігор Чаленко.

Він також звернув увагу на міжнародний досвід, зокрема Молдови, де носіння пістолетів дозволили ще у 1994 році. Хоча спершу кількість інцидентів із застосуванням зброї зросла на 10%, у підсумку загальний рівень злочинності в державі обвалився на 60%.

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Ігор Чаленко про доцільність легалізації короткоствольної зброї в Україні: відео

Нестача поліції та самозахист

Додатковим аргументом на користь легалізації є ситуація в правоохоронних органах, де некомплект особового складу наразі сягає до третини штату. Через нестачу кадрів патрульні не завжди встигають швидко приїхати на виклик у критичний момент.

Ми маємо розширювати наповнення конституційного права на захист. Наявність перевіреної зброї у громадян стане допоміжним елементом для утримання ситуації зі злочинністю під контролем– підсумував експерт.

Що передувало

Дискусії щодо легалізації короткоствольної зброї для цивільних в Україні тривають уже не один рік. Ще 23 лютого 2022 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю. Документ передбачає запровадження Єдиного державного реєстру зброї та класифікацію категорій озброєння, однак норма щодо права на носіння пістолетів викликала найбільше суперечок і досі залишається неврегульованою в остаточній редакції.

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У серпні 2024 року парламент зробив черговий крок до обліку озброєння, ухваливши закон про порядок декларування вогнепальної зброї, виданої або знайденої цивільними від початку повномасштабного вторгнення. Водночас повноцінне законодавче врегулювання права громадян на збройний самозахист та обіг пістолетів усе ще очікує фінального голосування.