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      Рада ухвалила легалізацію видобутку бурштину: що передбачає законопроєкт

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      Легалізація видобутку бурштину - законопроєкт ухвалили - що передбачає
      Рада у першому читанні ухвалила легалізацію видобутку бурштину / pravda.com.ua

      Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину. Проєкт закону, зокрема, передбачає 5-річні дозволи на дослідження бурштиноносних надр та подальший видобуток корисної копалини.

      За відповідний законопроєкт проголосували 342 депутати. Ще 22 парламентарі утрималися, але ніхто не висловився проти.

      Варто знати: Новий закон щодо видобутку бурштину: Гончарук розповів, що зміниться

      Що передбачає законопроєкт:

      • Запровадження дозволів на видобуток бурштину:
        спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років;
      • Яким чином видобувачам надаватимуть дозволи:
        аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів. При цьому площа ділянки надра, де надаватимуться дозволи на видобуток бурштину, не може перевищувати 10 гектарів;
      • Вартість ділянки для видобутку на аукціоні:
        вартість ділянки надра для видобутку бурштину на аукціоні стартуватиме від 3 тисяч 400 гривень за 1 гектар;
      • Покарання за незаконний видобуток бурштину:
        незаконний видобуток, збут, зберігання чи переробка бурштину каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень, обмеженням волі терміном від 3 до 6 років або позбавленням волі на той самий термін з конфіскацією майна;
      • Покарання за безгосподарське використання земель:
        якщо безгосподарське використання земель спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення з сільсокогосподарського обігу чи порушення структури ґрунту, то це карається штрафом до 4 тисяч 250 гривень або обмеженням волі терміном до 2 років;
      • Заборона на вивезення з України необробленого бурштину:
        до 1 січня 2021 року діє заборона на вивезення за митну територію України необробленого бурштину-сирця.

      Як нині виглядає процес видобутку бурштину?Спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.

      Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. В таких умовах новий ліс уже не росте.

      Що про цей законопроєкт казали у Кабміні?

      У пояснювальній записці до законопроєкт міністр енергетики та хзахисту довкілля Олексій Оржель підкреслив, що його ухвалення сприятиме припиненню незаконного видобування бурштину, а також створенню сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки, залученню у цю галузь інвестицій та нових технологій.

      За його словами, необхідність ухвалення зазначеного законопроєкту зумовлене особливо великими розмірами незаконного видобутку та обігу бурштину. Мовляв, у результаті надмірного адміністративного навантаження, бурштин видобувається методами, наслідком яких є руйнування екосистем території.

      Як незаконний видобуток бурштину шкодить екології: дивіться відео

      Наслідки неконтрольованого видобутку бурштину: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Верховна Рада Новини України Олексій Оржель Законодавство Бурштин Екологія
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