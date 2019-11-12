Рада ухвалила легалізацію видобутку бурштину: що передбачає законопроєкт

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про легалізацію видобутку бурштину. Проєкт закону, зокрема, передбачає 5-річні дозволи на дослідження бурштиноносних надр та подальший видобуток корисної копалини.

За відповідний законопроєкт проголосували 342 депутати. Ще 22 парламентарі утрималися, але ніхто не висловився проти.

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Що передбачає законопроєкт:

Запровадження дозволів на видобуток бурштину:

спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років;

спеціальний дозвіл на геологічне вивчення бурштиноносних надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину, надається терміном на п'ять років; Яким чином видобувачам надаватимуть дозволи:

аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів. При цьому площа ділянки надра, де надаватимуться дозволи на видобуток бурштину, не може перевищувати 10 гектарів;

аукціони щодо продажу спеціальних дозволів на користування надрами проводяться шляхом електронних торгів. При цьому площа ділянки надра, де надаватимуться дозволи на видобуток бурштину, не може перевищувати 10 гектарів; Вартість ділянки для видобутку на аукціоні:

вартість ділянки надра для видобутку бурштину на аукціоні стартуватиме від 3 тисяч 400 гривень за 1 гектар;

вартість ділянки надра для видобутку бурштину на аукціоні стартуватиме від 3 тисяч 400 гривень за 1 гектар; Покарання за незаконний видобуток бурштину:

незаконний видобуток, збут, зберігання чи переробка бурштину каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень, обмеженням волі терміном від 3 до 6 років або позбавленням волі на той самий термін з конфіскацією майна;

незаконний видобуток, збут, зберігання чи переробка бурштину каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень, обмеженням волі терміном від 3 до 6 років або позбавленням волі на той самий термін з конфіскацією майна; Покарання за безгосподарське використання земель:

якщо безгосподарське використання земель спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення з сільсокогосподарського обігу чи порушення структури ґрунту, то це карається штрафом до 4 тисяч 250 гривень або обмеженням волі терміном до 2 років;

якщо безгосподарське використання земель спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення з сільсокогосподарського обігу чи порушення структури ґрунту, то це карається штрафом до 4 тисяч 250 гривень або обмеженням волі терміном до 2 років; Заборона на вивезення з України необробленого бурштину:

до 1 січня 2021 року діє заборона на вивезення за митну територію України необробленого бурштину-сирця.

Як нині виглядає процес видобутку бурштину?Спершу в лісі, під яким залягає бурштин, робиться просіка. Дерева викорчовують, розчищають невелику смугу землі, в якій екскаватором копають канал від найближчої річки.



Через деякий час ліс перетворюється в болото. Вода з відкритих каналів затоплює все навколо, верхній родючий шар ґрунту повністю змивається, залишаються лише глина й пісок. В таких умовах новий ліс уже не росте.

Що про цей законопроєкт казали у Кабміні?

У пояснювальній записці до законопроєкт міністр енергетики та хзахисту довкілля Олексій Оржель підкреслив, що його ухвалення сприятиме припиненню незаконного видобування бурштину, а також створенню сприятливих умов для розвитку в Україні галузі економіки, залученню у цю галузь інвестицій та нових технологій.

За його словами, необхідність ухвалення зазначеного законопроєкту зумовлене особливо великими розмірами незаконного видобутку та обігу бурштину. Мовляв, у результаті надмірного адміністративного навантаження, бурштин видобувається методами, наслідком яких є руйнування екосистем території.

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