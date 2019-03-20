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      Національна опера України

      Легендарна балерина Клод Бессі їде в Київ

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      Клод Бессі
      Клод Бессі / Фото Opéra national de Paris

      29 березня в Національній опері України відбудеться грандіозна подія – легендарна балерина Клод Бессі дасть майстер-клас для артистів балету театру.

      Знаменита Клод Бессі – одна з найулюбленіших балерин відомого хореографа, нашого співвітчизника, Сержа Лифаря, "етуаль" Гранд Опера, яка протягом 30 років очолювала балетну школу при Паризькій опері.

      Клод Бессі народилася в Парижі 20 жовтня 1932 року. Навчалася в Паризькій Оперній Балетній школі з десятирічного віку. Кар'єра Бессі в трупі Сержа Лифаря, куди її привів батько, почалася з 15-ти років. І вона стала наймолодшою ​​балериною Паризької опери за всю її історію.

      Серж Лифарь і Клод Бессі
      Клод Бессі на репетиції 

      Знаменитий хореограф розкрив талант юної балерини, вона стала його музою, його улюбленою танцівницею, яка втілила на сцені провідні партії в його постановках. У 1956 Клод була висунута на étoile ("зірка"), вищий статус артистів балету Паризької опери. У 1970-1971 роках Бессі була балетмейстером Паризької Опери, а з 1972 по 2004 рік – директором балетної школи Паризької опери.

      Клод Бессі та Серж Лифарь
      Клод Бессі та Серж Лифарь 

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      Знайомство Клод Бессі з балетною трупою Національної опери України відбулося під час недавніх гастролей в Парижі, де українські артисти з аншлагами показали 16 вистав "Лускунчик". Знаменита балерина, відвідала кілька вистав, після чого захотіла познайомитися з керівником балетної трупи Аніко Рехвіашвілі.

      Мадам Бессі прийшла за лаштунки, сказала добрі слова, але я подумала, що це, напевне, свого роду комплімент. Потім мадам Бессі з'явилася на нашому публічному уроці, який проводила наш педагог Тетяна Білецька. Окрім вистав, ми відкривали для публіки наші уроки, щоб глядачі подивилися, як ми займаємося і репетируємо, – розповіла Аніко Рехвіашвілі. – Мадам Бессі зазначила, що Європу зараз заполонила псевдосучасність, захопленість формою, що і стало самоціллю. А ось танцювальність, забарвлена духовністю, занурення в казку, – це і є справжній балет, і порадила артистам Гранд-опера подивитися наші спектаклі як приклад "справжнього балету".

      Під враженням від вистав української трупи, Клод Бессі висловила бажання відвідати батьківщину Сержа Лифаря і подивитися ще кілька балетів Національної опери України.

      Клод Бессі
      Нев'януча Клод Бессі

      Разом з мадам Бессі столицю України відвідає відомий французький режисер Бертран Норман, який свого часу зняв документальний фільм "Балерина". У Національній опері пан Норман має наміри знімати репетиції балетів, фрагменти яких, ймовірно, увійдуть до його нового фільму про молодих і талановитих українських балерин.

      Також у складі французької делегації – Валері Колен (Valery Colin), балетний продюсер (Франція):

      Я познайомився з балетом Національної опери України приблизно рік тому. До того, я, звичайно, знав, що в Києві є класична трупа, але навіть не уявляв наскільки вона сильна. Потім були паризькі гастролі в грудні-січні цього року, після чого київський балет остаточно увійшов до мого особистого рейтингу кращих труп світу.


      Клод Бессі та трупа Національної опери України після вистави у Парижі

      Валері Колен має намір, як продюсер, привозити Національну оперу України регулярно, раз на два роки у Францію і додає:

       Цікаво, що, коли гастролі завершилися і українські танцівники виїхали з Парижа, мені зателефонував директор Théâtre des Champs-Élysées і запитав, чи зможуть вони повернутися наступного року. Плануємо продовжити знайомство паризької публіки з київськими артистами "Лебединим озером" у постановці Валерія Ковтуна. Зараз на балетних афішах в столиці Франції можна побачити кілька версій цього шедевра Чайковського, більш-менш вдалих. Але, незважаючи на тенденцію переваги сучасної хореографії нових постановок над суто класичними, ваша трупа, де суворо дотримуються стандартів і канонів класичного балету – це просто знахідка для публіки, яка хоче бачити великі форми і досконале виконання. До речі, ми з колегами навіть трошки "губимося", адже в київській трупі чимало цікавих танцівників. Намагаємося переглянути максимум репетицій і вистав. У вашому театрі настільки багатий репертуар, я все життя можу привозити в Париж тільки балети Національної опери України".

      Також французькі гості 30 березня відвідають балет "Снігова королева".

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      Автор: Національна опера України
      Теги: Новини політики Новини України Новини культури Публікації Національна опера України
      Джерело: 24 Канал
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