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Легендарний Гленн Хьюз виступить у Києві з унікальною програмою Classic Deep Purple

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Колишній басист і співак Deep Purple Гленн Хьюз, відомий нині мільйонам як Voice of Rock і як фронтмен рок-групи Black Country Communion, виконає пісні Deep Purple в світовому турне Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live.

1 листопада в Києві відбудеться єдиний в турі український концерт Voice of Rock. Гленн Хьюз, нещодавно обраний до Залу слави рок-н-ролу, – справжня легенда музики. Жоден інший виконавець не має такого впізнаваного стилю, що поєднує кращі елементи хард-року, соулу та фанку, і такого приголомшливого голосу. Колись Стіві Уандер назвав Гленна своїм улюбленим білим співаком. Також, в концерті візьме участь інший легендарний музикант – Бернард Марсден – британський гітарист, який грає в жанрах хард-рок і блюз-рок. Його гурт выступить с програмою Ukrainian Jam – Made in Ukraine.

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Гленн Хьюз – фрагменти Classic Deep Purple – дивіться відео

На концерті прозвучать пісні з двох золотих альбомів Deep Purple – Stormbringer та Come Taste the Band і платинового альбому Burn. Також, фанати почують найкращі хіти Deep Purple – Smoke on the Water, Highway Stars, Space Truckin, Lazy і Speed King. У турі Classic Deep Purple Live Хьюз виконує програму, що складається тільки з репертуару Deep Purple, саме ті пісні, які він грав на концертах або записував у студії в складі гурту з 1973-го по 1976 рік. Це незабутнє динамічне двогодинне шоу, яке поверне вас у найкращі часи Deep Purple – однієї з найоригінальніших і успішних рок-груп в історії музики.

Я дуже радий, що ми вирушили у світовий тур з програмою Classic Deep Purple Live. Ми почали його в Австралії і Новій Зеландії в минулому році, і все закрутилося, як справжній ураган. Я ні від чого так не загорявся, з часів Purple! Я все ще можу співати ці пісні, може навіть краще, ніж у 1970-х роках, – каже Гленн Хьюз. – Я все ще можу виконувати їх з тією ж енергією, що й тоді. Запевняю, нове шоу просто підірве ваш мозок!

Хто такий Гленн Хьюз? Народився 21 серпня 1952 року. Відоми британський вокаліст, бас-гітарист, автор пісень, відомий за виступами в групах Deep Purple, Black Country Communion, Phenomena, HTP, Black Sabbath, а також сольною кар'єрою як Voice of Rock. Обраний до Зали слави рок-н-ролу.

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Теги: LifeStyle Музика Анонс Афіша Концерти Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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