Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. На його думку, невдоволення економічними наслідками російської агресії може підготувати ґрунт для зміни чинного режиму.
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Залучення нових бійців до легіону “Свобода Росії”
Російські добровольчі формування регулярно поповнюють свій особовий склад. Серед іншого, з’явилося третє російське формування під назвою “Батальйон Сибір”, що воюватиме на стороні Україні.
Що цікаво, найбільше звернень щодо вступу в Легіон приходить від мешканців прикордонних з Україною регіонів Росії. Вони краще розуміють ситуацію й ризики, які продовження війни несе для їхньої країни.
За словами Барановського, зараз Легіон “Свобода Росії” бере участь в оборонних операціях на території Донецької області. Водночас РДК частково знаходиться на прикордонних територіях, де нещодавно провів успішну операцію.
Невдоволення в Росії зростає
Не лише економічні та соціальні проблеми сприяють незадоволенню діями Кремля. Важливим фактором є також рівень загиблих в регіоні після часткової мобілізації у 2022 році.
“Дагестан, Бурятія, Єкатеринбург, Челябінськ та Краснодар (є найбільш невдоволеними режимом регіонами – 24 Канал). Звичайно, незадоволеність Путіним є нерівномірною, однак з падінням російської економіки ці процеси масштабуються”, – впевнений Барановський.
Втім, самого невдоволення поки що недостатньо для початку в політичної протидії та повстання проти Кремля. З огляду на це, Легіон “Свобода Росії” бачить себе механізмом, який в потрібний момент запустить повстання серед невдоволених російських громадян.
Олексій Барановський про нових бійців в лавах російських добровольців: дивіться відео
Як добровольці намагаються наблизити поразку Росії
- Першими гучними акціями Легіону “Свобода Росії” стали рейди в Брянську та Бєлгородську області, що прилягають до України. Росія виявилась неготовою до атаки своїх кордонів, що дозволяло російським добровольцям брати полонених та утримувати окремі території протягом кількох днів.
- В червні, після закінчення останнього рейду добровольці почали одразу готувати наступну операцію. Втім, за словами представників підрозділів, вона не буде швидкою, але натомість буде масштабною.
- На міжнародній арені ідею перетворення країни-агресорки на декілька держав просуває Форум вільних народів пост-Росії. В ініціативі переконані, що демократизація та деімперіалізація Росії неможлива без територіальних змін у її складі.