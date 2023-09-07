Про це 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. На його думку, невдоволення економічними наслідками російської агресії може підготувати ґрунт для зміни чинного режиму.

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Залучення нових бійців до легіону “Свобода Росії”

Російські добровольчі формування регулярно поповнюють свій особовий склад. Серед іншого, з’явилося третє російське формування під назвою “Батальйон Сибір”, що воюватиме на стороні Україні.

Що цікаво, найбільше звернень щодо вступу в Легіон приходить від мешканців прикордонних з Україною регіонів Росії. Вони краще розуміють ситуацію й ризики, які продовження війни несе для їхньої країни.

Важливо! Всі потенційні кандидати на приєднання до російських добровольчих підрозділів проходять сувору перевірку як самими підрозділами, так і українськими спецслужбами. За словами одного з очільників Російського добровольчого корпусу, щомісяця до лав підрозділів, що воюють на боці України, просяться сотні росіян, однак РДК та Легіон “Свобода Росії” обирають лише найвмотивованіших.

За словами Барановського, зараз Легіон “Свобода Росії” бере участь в оборонних операціях на території Донецької області. Водночас РДК частково знаходиться на прикордонних територіях, де нещодавно провів успішну операцію.

Невдоволення в Росії зростає

Не лише економічні та соціальні проблеми сприяють незадоволенню діями Кремля. Важливим фактором є також рівень загиблих в регіоні після часткової мобілізації у 2022 році.

“Дагестан, Бурятія, Єкатеринбург, Челябінськ та Краснодар (є найбільш невдоволеними режимом регіонами – 24 Канал). Звичайно, незадоволеність Путіним є нерівномірною, однак з падінням російської економіки ці процеси масштабуються”, – впевнений Барановський.

Втім, самого невдоволення поки що недостатньо для початку в політичної протидії та повстання проти Кремля. З огляду на це, Легіон “Свобода Росії” бачить себе механізмом, який в потрібний момент запустить повстання серед невдоволених російських громадян.

Олексій Барановський про нових бійців в лавах російських добровольців: дивіться відео

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