Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів

Після MWC 2018 (Mobile Word Congress) світ смартфонів збагатився не однією новинкою. Увагу учасників конференції привернув телефон від компанії Sony, яка вирішила змінити звичний дизайн свого телефону на більш трендовий. А зовсім нещодавно китайський гігант Lenovo представив новинку, яка може позмагатися за звання флагманського смартфону.

Ми вирішили порівняти два якісні смартфони Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2 та визначити, які вони мають переваги та недоліки. Читайте також: Нові флагмани від компанії Sony вразили автономністю: результати тестів

Дизайн

Флагман від Sony отримав модний зараз безрамковий дизайн. Міцне скло Corning Gorilla Glass 5 прикриває задню та передню панель телефону. Тут виникає перший недолік такого рішення. Адже на склі залишаються відбитки пальців і воно швидко забруднюється. Проте, якщо ви збираєтесь носити телефон в чохлі, то це не так вже й страшно.

Торці телефону прикриті алюмінієвими рамками. Сканер відбитків пальців розробники розташували трохи вище середини під модулем основної камери, що доволі зручно, адже не потрібно шукати сканер, аби його розблокувати. Xperia XZ2 представлений в 4 кольорах: мінливий сріблястий, глянцевий чорний, глибокий зелений та попелясто-рожевий.

Кольори нового Sony Xperia XZ2 Що стосується новинки від Lenovo, то корпус S5 виготовлений з високоміцного алюмінієвого сплаву серії 6000 шляхом фрезерування на верстаті з ЧПУ з цільної заготовки. Сканер відбитків пальців у Lenovo S5 у звичному місці – на задній кришці.

Окремо повідомляється про застосування передових технологій лиття під тиском, шліфування, анодування, піскоструминну обробку задньої панелі і алмазного ограновування фасок. Варіантів кольорового виконання корпусу буде два – чорний і червоний.

Новий Lenovo S5 буде представлений лише в двох кольорах

Дисплей та камера

Модель Sony Xperia XZ2 оснащена 5,7-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD (1920 х 1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18:9, основною камерою з сенсором Sony IMX400 на 19 мегапікселів та 5-мегапіксельною фронтальною камерою. Камера Motion Eye здатна записувати відео в форматі 4K HDR, а також знімати в режимі суперсповільненої зйомки (Super slow motion) зі швидкістю 960 кадрів на секунду в форматі Full HD. See every droplet of detail with #Xperia XZ2 and a captivating Full HD+ #HDR #Display Публикация от Sony Mobile (@sonyxperia) 23 Мар 2018 в 2:53 PDT Lenovo S5 отримав трендовий дисплей із співвідношенням сторін 18:9 та тонкими рамками по периметру. У цьому випадку використали панель з IPS діагоналлю 5,7 дюйма і роздільною здатністю FHD+ (2160 х 1080 пікселів). Передня панель прикрита захисним 2.5D-склом з похилими краями.

Основна камера здвоєна, а один з її 13-мегапіксельних модулів – монохромний. В смартфоні є фазове автофокусування і подвійний світлодіодний спалах. Фронтальна камера на 16 мегапікселів і підтримує технологію розпізнавання осіб. Крім того, рідний додаток камери вміє також сканувати QR-коди та штрих-коди.

Основні характеристики телефона

Апаратною основою Sony Xperia XZ2 став новітній процесор Qualcomm Snapdragon 845, який, до слова, ще ніхто не використовував у своїх смартфонах, 4 Гігабайт оперативної і 64 Гігабайт вбудованої флеш-пам'яті з можливістю розширення картками microSD об'ємом до 400 ГБ. Акумулятор має ємісткість 3180 міліампер годин з можливістю швидкої зарядки і бездротової зарядки стандарту QI. Смартфон працює під операційною системою Android 8.0 Oreo.

Підтримуються дві SIM-карти, VoLTE і LTE Cat.18, є порт USB 3.1 Type-C. Також телефон обладнали стереодинаміками, проте відмовились від 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. На смартфоні присутній захист від води і пороху рівня IP65 / 68. Читайте також: Смартфон Huawei Mate X встановить рекорд щодо об’єму постійної пам'яті

Lenovo S5 побудований на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 625. Оперативної пам'яті може бути 3 або 4 Гігабайти, а флеш-пам'яті – 32, 64 або 128 Гігабайти. Розширити останню можна картами microSD об'ємом до 128 Гігабайтів, але тоді доведеться пожертвувати другим слотом для SIM-карти.

Акумулятор в Lenovo S5 має місткість 3000 міліампер годин. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 8.0 Oreo з фірмовою оболонкою ZUI 4.0 і екранними жестами U-Touch.

Ергономічність (розміри та габарити)

Розміри Sony Xperia XZ2: висота – 153 міліметри, товщина – 72 міліметри, а ширина – 11,1 міліметра. Вага смартфону – 198 грамів. Варто зазначити, що завдяки матеріалу, формі та розмірам телефон чудово лежить у руці. Join us. 26.02.18 #SonyMWC Публикация от Sony Mobile (@sonyxperia) 19 Фев 2018 в 1:02 PST

Lenovo S5 виявився на кілька міліметрів більшим за новинку від Sony, проте і значно легшим. Висота смартфону складає 154 міліметри, товщина – 73,5 міліметра, а ширина – 7,8 міліметра. Вага телефону не перевищує 155 грамів.

Новинка Lenovo S5

Ціна

Нещодавно представлений японський Xperia XZ2 можна буде придбати за попереднім замовленням вже в кінці березня за майже 25 тисяч гривень (майже 950 доларів). Проте ті, хто замовлять телефон попередньо, матимуть приємний бонус у розмірі 4 тисяч гривень, повідомляє офіційний представник Sony в Україні. Читайте також: iPhone X та Galaxy S9 протестували на швидкість: який смартфон швидший

Телефон від китайської фірми Lenovo перебуває у ціновій категорії до 300 доларів (7800 гривень) . Приміром, версію зі 3 Гігабайтами оперативної пам'яті та 32 Гігабайтами флеш-пам'яті можна буде придбати за 157 доларів (близько 4 тисяч гривень). Топова версія з 4 Гігабайтами оперативної пам'яті та 128 Гігабайтами флеш-пам'яті обійдеться користувачам в 236 доларів (6100 гривень).