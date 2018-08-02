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Леонардо ДіКапріо відпочиває на яхті з двічі молодшою моделлю: фото

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Леонардо ДіКапріо зустрічається з Камілою Морроне
Леонардо ДіКапріо зустрічається з Камілою Морроне / Daily Mail

43-річний Леонардо Ді Капріо у перерві між зйомками у фільмі "Одного разу в Голлівуді" влаштував відпочинок з 21-річною Камілою Морроне.

Про роман Ді Капріо та Морроне заговорили ще наприкінці березня, коли пара сходила на побачення.

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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне

Пара насолоджувалася відпочинком борту розкішної яхти, яка належить Ді Капріо, неподалік від Антіба, що на південному узбережжі Франції.

До слова, Камілу супроводжувала її мама – Люсіла Сола, яка є подругою актора Аль Пачіно.

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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне

Каміла Морроне

Каміла Морроне з мамою Люсілою Солою

 

Теги: LifeStyle Леонардо Ді Капріо Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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