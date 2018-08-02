Леонардо ДіКапріо відпочиває на яхті з двічі молодшою моделлю: фото

43-річний Леонардо Ді Капріо у перерві між зйомками у фільмі "Одного разу в Голлівуді" влаштував відпочинок з 21-річною Камілою Морроне.

Про роман Ді Капріо та Морроне заговорили ще наприкінці березня, коли пара сходила на побачення.

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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 30 Лип 2018 р. о 12:09 PDT

Пара насолоджувалася відпочинком борту розкішної яхти, яка належить Ді Капріо, неподалік від Антіба, що на південному узбережжі Франції.

До слова, Камілу супроводжувала її мама – Люсіла Сола, яка є подругою актора Аль Пачіно.

Леонардо Ді Капріо покривлявся папарацці

Леонардо Ді Капріо старанно маскувався від посторонніх очей

Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне

Каміла Морроне

Каміла Морроне з мамою Люсілою Солою

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 31 Лип 2018 р. о 5:09 PDT

Допис, поширений Camila Morrone (@camilamorrone) 1 Сер 2018 р. о 9:00 PDT