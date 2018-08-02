Леонардо ДіКапріо відпочиває на яхті з двічі молодшою моделлю: фото
43-річний Леонардо Ді Капріо у перерві між зйомками у фільмі "Одного разу в Голлівуді" влаштував відпочинок з 21-річною Камілою Морроне.
Про роман Ді Капріо та Морроне заговорили ще наприкінці березня, коли пара сходила на побачення.
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Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне
Пара насолоджувалася відпочинком борту розкішної яхти, яка належить Ді Капріо, неподалік від Антіба, що на південному узбережжі Франції.
До слова, Камілу супроводжувала її мама – Люсіла Сола, яка є подругою актора Аль Пачіно.
Леонардо Ді Капріо покривлявся папарацці
Леонардо Ді Капріо старанно маскувався від посторонніх очей
Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне
Каміла Морроне
Каміла Морроне з мамою Люсілою Солою