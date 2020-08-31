Японське летюче авто вперше піднялося у повітря з людиною на борту. Провів цей політ тамтешній стартап SkyDrive.

Запустили його на випробувальному полігоні, площею 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Допоки подібний транспорт може піднятись у повітря лише на 5 – 10 хвилин. Тож придбати його не можна, адже це пробний варіант. А вже до 2023 року компанія планує випустити комерційний продукт.

До слова, у 2019 році в Токіо відбулися перші випробування безпілотної летючої машини. Утім, тоді політ тривав одну хвилину.

Летюче авто з людиною піднялось в небо: дивіться відео