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"Лейкерс" представили форму, в якій буде грати Михайлюк і Леброн Джеймс

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"Лейкерс" презентували нову форму, в якій команда виступатиме в найближчому сезоні.

У наступному баскетбольному році за "Лейкерс" гратимуть український новачок Святослав Михайлюк, досвідчений розігруючий Реджон Рондо і суперзірковий форвард Леброн Джеймс.

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Нова форма "Лейкерс" – це щось середнє між класикою і минулим сезоном. Зазначимо також відсутність бічної смуги на майці в новому варіанті форми в порівнянні з торішнім.

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Теги: Новини спорту Фотоновини Баскетбол
Джерело: 24 Канал
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