"Лейкерс" представили форму, в якій буде грати Михайлюк і Леброн Джеймс
"Лейкерс" презентували нову форму, в якій команда виступатиме в найближчому сезоні.
У наступному баскетбольному році за "Лейкерс" гратимуть український новачок Святослав Михайлюк, досвідчений розігруючий Реджон Рондо і суперзірковий форвард Леброн Джеймс.
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Нова форма "Лейкерс" – це щось середнє між класикою і минулим сезоном. Зазначимо також відсутність бічної смуги на майці в новому варіанті форми в порівнянні з торішнім.
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Джерело: 24 Канал
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