Багато українців переплачують за воду через неекономних сусідів або труби, що протікають у будинку. Та розв’язати проблему можна доволі легко, купивши квартирний лічильник на воду.

Лічильник води – це покупка, яка дуже швидко окупиться і збереже ваші гроші у майбутньому. Розповідаємо у матеріалі 24 каналу, чому потрібен лічильник на воду, як його вибрати та встановити і скільки це коштує.

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Лічильники на воду: для чого

Основною причиною встановити лічильник на воду у себе в квартирі є економія.

Щоб зрозуміти, чому з лічильником ви будете платити менше, пояснимо, що відбувається, коли у вас немає лічильника.

Припустимо у будинку є 20 квартир і жодна з них не має окремого лічильника, але стоїть загальнобудинковий, який є обов’язковим по законодавству. В такому випадку водоканал рахує, скільки води передав будинку і розподіляє суму на кількість мешканців, які проживають у кожній із квартир.

В чому недоліки такої схеми:

Сім’я, яка поїхала у відпустку і не користувалася 2 тижні водою, заплатить за інших, адже вартість розподіляється порівну між мешканцями, неважливо чи користуються вони водою чи ні.

В деяких квартирах може проживати більше людей, ніж розраховують при розподілі платіжки. Таким чином за цих "неофіційних" мешканців платитимуть люди з інших квартир.

Деякі мешканці можуть витрачати більше води на миття автомобіля, зрошування прибудинкової території тощо. Їхнє надмірне споживання також оплатять сусіди.

Тож в такому випадку куди вигідніше мати лічильник і бути впевненим, що ви платите лише за ту воду, яку спожили самі.

Тепер змоделюємо іншу ситуацію. У тому ж будинку із загальнобудинковим лічильником є 20 квартир. Та цього разу 15 із них мають квартирні лічильники. Тож для 5 квартир вираховують різницю між обсягом спожитої води за загальнобудинковим лічильником та сумарним обсягом спожитої води за квартирними лічильниками. І тоді це все ділять між мешканцями 5 квартир.

В чому недолік такої схеми:

В ідеалі, споживання води за загальнобудинковим лічильником та сумарний обсяг спожитої води за всіма квартирними лічильниками повинні бути однаковими. Однак на практиці це не так через низку причин:

Деякі мешканці багатоквартирних будинків крадуть воду за допомогою пристроїв, що впливають на роботу квартирних лічильників. Самовільні доводомірні врізки у мережу водопостачання. Аварії та витоки на внутрішньобудинковій мережі водопостачання. Необліковані витрати води на полив зелених насаджень, прибудинкової території та приватних домоволодінь.

Тож виходить, що мешканці 5 квартир платитимуть не лише за свою воду, але й за "нічиї" куби.

У випадку, коли всі квартири поставили лічильники, кожен сплачує лише за спожиту воду, а "нічиї" куби розподіляють порівну між усіма мешканцями.

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Як вибрати лічильник на воду

Є різні лічильники води:

ультразвукові;

електромагнітні;

вихрові;

тахометричні;

волюмометричні.



Види тахометричних лічильників, які найбільш популярні серед споживачів

Критерії:

Яка мета. Є лічильники на холодну воду (зазвичай зафарбовані в синє), на гарячу воду (в червоному кольорі) та комбіновані (можуть бути сірого кольору).

Діаметр умовного проходу. Це діаметр патрубків лічильника, і він повинен відповідати діаметру водопровідної труби, в яку врізається.

Клас точності. Також бувають різні класи лічильників (А, В та С), де "A" – найменш точний, а "C" – найбільш. До слова, загальнобудинкові лічильники вимагають лише клас "С".

При купівлі лічильника також зверніть увагу на:

Чи є технічний паспорт приладу обліку зі вказаними типом приладу, його діаметром, заводським номером, датою продажу та датою повірки лічильника.

Комплектацію лічильника відповідно до технічного паспорта.

Коли оберете лічильник, зверніться до свого водоканалу, щоб там підтвердили, що обраний вами лічильник підійде, аби не довелося купляти двічі.

Скільки коштують лічильники

Залежно від точності та інших характеристик, лічильники на воду різняться в ціні. До прикладу на сайті гіпермаркету Епіцентр можна знайти лічильники вартістю від 320 до 700 гривень, а на сайті Rozetka – мінімальна ціна схожа – 370 гривень, але доходить і до понад 5 тисяч гривень.

Як встановити лічильник на воду

Для того, щоб вам встановили лічильник води, можна звернутися у компанію чи водоканал, який надає вам послуги. Але у будь-якому випадку розпломбовувати/опломбовувати лічильник буде водоканал і за це візьме гроші.

До прикладу, комплексна послуга, що включає демонтаж, подання на повірку, монтаж, транспортування, опломбування, лічильника Ø15 міліметрів, внесення інформації від Київводоканалу, коштує 535,72 гривні за один лічильник. Якщо у квартирі 2 чи 3 лічильники – то вартість 785,21 та 1192,68 гривні відповідно.

Як економити воду

За підрахунками фахівців кожен мешканець міста використовує 200-300 літрів води за добу. З них лише 4% – на пиття та приготування їжі. Найбільше води йде на прання, миття посуду, ванні процедури та туалет.

Як економити воду / Medium

Тривалий душ, незакритий кран під час чищення зубів марнують воду та ваші гроші.

Якщо ж у вас протікає унітаз – це майже 72 тисячі літрів на рік змарнованої води, а якщо підтікає кран – то до 200 літрів на добу і близько 6 тисяч літрів на місяць.

Ось кілька порад, які допоможуть вам зменшити суму у платіжці за воду

1. Відомо, що більшість води витрачаємо у ванній кімнаті та туалеті, тому обов’язково полагодьте або замініть несправну сантехніку.

2. Періть лише за повного навантаження пральної машини, оскільки вона в середньому використовує понад 100 літрів води за один цикл.

3. Завжди щільно закручуйте кран, адже з такого крана марно витікає 24 літри води на добу.

4. Корисна звичка – закручувати кран, коли чистите зуби. А щоб прополоскати рот просто наберіть склянку води.

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Ось такі зовсім не складні рухи заощадять майже 30 літрів води.

5. Встановіть у ванній і на кухні змішувачі та крани з розпилювачами. Завдяки цьому значно знижується витрата води.

6. Мисліть глобально – заощаджуючи воду ви заощаджуєте природні ресурси та свої гроші.