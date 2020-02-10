10 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
10 лютого відзначається день Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Цей день називають "Днем чудес", бо саме в цей день з вами може відбутися справжнє чудо.
Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків.
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Народні прикмети на 10 лютого
– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.
– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.
Що можна робити 10 лютого
1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.
Що не можна робити 10 лютого
1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.
2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися.
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