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10 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 10 лютого / Фото з відкритих джерел

10 лютого відзначається день Єфрема Сирина, відомого проповідника і богослова. Цей день називають "Днем чудес", бо саме в цей день з вами може відбутися справжнє чудо.

Іменини сьогодні святкують: Юхим, Георгій, Яків.

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Народні прикмети на 10 лютого

– Ліс став чорним – прикмета того, що буде відлига.

– Вітряна погода – до дощового і холодного літа.

Що можна робити 10 лютого

​1. Приберіть у своєму будинку. Це принесе вам щастя та успіх.

Що не можна робити 10 лютого

1. На Єфрема не можна вбивати комах: ні тарганів, ні клопів, ні цвіркунів.

2. Цього дня не рекомендується сваритися одне з одним та ображатися. 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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