14 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 березня 2019 року вшановують Преподобної Євдокії. Це ім'я асоціюється з покровительством земної природи і означає пробудження життєвої сили землі. Євдокія відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром чудотворення.

Іменини сьогодні святкують: Анна (Ганна), Антоній (Антон), Антоніна, Василь, Веніамін, Дарія (Дарина), Домініка, Євдокія, Іван, Микола, Надія, Нестор, Олександр, Олександра, Ольга, Петро.

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Народні прикмети на 14 березня

– Яка Явдоха, таке й літо.

– Якщо на Явдохи вітер із теплого краю, то буде гарне літо, і навпаки.

– Явдоха з дощем – літо буде тепле й мокре.

– Який вітер на Явдохи, такий буде і на Покрову.

– Явдоха красна – вся весна красна, на огірки врожай.

– На Явдоху сніг – на врожай.

– Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни.

Що можна робити 14 березня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Сьогодні успішний день для виліковування алкоголізму.

Що не можна робити 14 березня

1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.

2. Цього дня не варто будувати плани на майбутнє, адже вони не здійсняться.