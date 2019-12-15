15 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 грудня в народному календарі відзначають день святого пророка Авакума, який є восьмим з дванадцяти апостолів. За давніми переказами, він передбачив падіння Єрусалиму.
Іменини сьогодні святкують: Борис, Кирило, Маргарита, Матвій, Сергій.
Читайте також: Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Народні прикмети на 15 грудня
– Якщо сьогодні закукарікає півень – чекайте відлиги.
– Яскраві зірки віщують сильні морози.
– Побачите на віконечках візерунки – весна прийде швидко.
– Гусак заховав голову під крило – чекайте морозів.
– Якщо на Авакума погана погода – такою вона залишиться до кінця січня.
– Каркають ворони – незабаром буде заметіль.
– Кішка спить весь день – буде холод.
Що можна робити 15 грудня
1. Якщо ви страждаєте від безсоння, в день пророка Авакума треба молитися про міцний та здоровий сон.
2. Присвятіть цей день шиттю, рукоділлю та в'язанню.
3. Цього дня прийнято молитися і просити вищі сили захисту від злих сил.
Що не можна робити 15 грудня
1. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.
2. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
3. Не варто з'ясовувати стосунки, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.