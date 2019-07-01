1 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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1 липня 2019 – свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 1 липня / unsplash.com

1 липня в народному календарі відзначають Ярилин день. За народними прикметами, в цей день дуже сильно гріє сонце і надворі стоїть справжня літня спека. В давнину наші предки вшановували Ярила – бога Сонця.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Леонтій, Сергій. 

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Народні прикмети на 1 липня

– Якщо ворони під хмари звиваються – чекайте негоди.

– Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину – на гарну погоду.

– Вранці туман – до спекотного дня.

– Увечері захід рожевий – до сонячного дня.

– Багато роси – до хорошого урожаю проса.

Що можна робити 1 липня

1. В цей день прийнято збирати запашні трави та варити з них чай. В давнину люди вірили, що такий напій допоможе впоратися з недугою. 

Що не можна робити 1 липня

1. Цього дня не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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