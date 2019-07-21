21 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 липня в народному календарі вшановується ікона Казанська Божа Матір. За легендою, одній маленькій дівчинці приснився сон, у якому їй являлась свята і вказувала місце, де зарита в землю ікона. Згодом в тому місці і відкопали ікону Казанської Божої Матері, а через деякий час на тому місці звели храм.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Дмитро.

Читайте також: З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах

Народні прикмети на 21 липня

– Якщо в лісах достигли чорниця, то можна приступати до збирання озимого жита.

– Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то по погоді можна визначити, яким буде серпень.

Що можна робити 21 липня

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 21 липня

1. Купатися в цей день не можна, адже можна потривожити Водяного.