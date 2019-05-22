22 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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22 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 22 травня / Фото з відкритих джерел

22 травня 2019 року вшановується День літнього Миколи Чудотворця. Святого люди вважають заступником та покровителем. Микола Чудотворець рятує людей від бід, допомагає молодим парам та оберігає оселі від пожеж.

Іменини сьогодні святкують: Микола, Василь, Йосип. 

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Народні прикмети на 22 травня

– На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.

– Туманний і мокрий ранок 22 травня – значить, треба вмитися першою росою, щоб протягом року бути здоровим. 

– Жаби почали квакати – прикмета того, що буде багатий урожай вівса.

– Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.

Що можна робити 22 травня

1. До Миколи Чудотворця варто звертатися з молитвою за допомогою і позбавлення від бід. Цього дня треба вирушити до церкви, щоб помолитися святому, і сказати: "Святий Микола Угодник! Допоможи мені святий чудотворець! Покрий мене своїм чудом і збережи від усіх нещасть". 

2. Молитва до Миколи Чудотворця вбереже ваш дім від шахраїв. 

3. Давайте сьогодні знедоленим милостиню, а голодним – їжу. 

4. У цей день не можна купатися у воді. 

Що не можна робити 22 травня

1. У цей день купатися у воді – це гріх. 

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Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
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