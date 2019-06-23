23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

66 Читать новость на русском
23 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 23 червня / kolomyia.today

23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня по землі починають бродити померші душі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.

Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день

Народні прикмети на 23 червня

– Дзеркало розбити – до лиха.

– Ворони віщують хвороби і смерть людей.

– Веселка – до голодного року.

– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.

–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.

– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.

– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.

Що можна робити 23 червня

1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися. 

Що не можна робити 23 червня

1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку. 

blog_ava
У столиці через "КиївПрайд" обмежать рух: які вулиці перекриють
сьогодні
1065
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8237
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
925
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6209
Свято музики у Львові: програма заходів
21 червня 19:30 Свято музики у Львові: програма заходів
181
День йоги: 10 асан, які під силу виконати навіть початківцям
21 червня 16:40 День йоги: 10 асан, які під силу виконати навіть початківцям
Олена Булан 3053
Новини
Більше новин
Залиште відгук