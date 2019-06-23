23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня по землі починають бродити померші душі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій.
Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 23 червня
– Дзеркало розбити – до лиха.
– Ворони віщують хвороби і смерть людей.
– Веселка – до голодного року.
– Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів.
–Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди.
– Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде.
– Задушлива погода на сході сонця – буде дощ.
Що можна робити 23 червня
1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися.
Що не можна робити 23 червня
1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.