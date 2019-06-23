23 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 червня 2019 року в народному календарі відзначають день Тимофія. Віддавна цей день вважають дуже важким, адже, за повір'ями, ввечері цього дня по землі починають бродити померші душі.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Іван, Ігнатій, Ілля, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Тетяна, Тимофій. Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день Народні прикмети на 23 червня – Дзеркало розбити – до лиха. – Ворони віщують хвороби і смерть людей. – Веселка – до голодного року. – Якщо туман по воді стелиться – буде багато грибів. –Голуби ховаються в в сонячний день – до негоди. – Якщо дощ йде при сонці, то негода скоро пройде. – Задушлива погода на сході сонця – буде дощ. Що можна робити 23 червня 1. Цього дня прийнято паритися у лазні, аби оздоровитися. Що не можна робити 23 червня 1. Не можна в цей день виносити сміття з будинку.