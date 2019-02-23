23 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 лютого 2019 року вшановують день Прохора і Харлампія. Цього дня сонце піднімається високо над горизонтом, а морози помало відступають.

Іменини сьогодні святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій, Валентина, Василь, Галина, Геннадій, Григорій, Іван, Марк, Петро.

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Народні прикмети на 23 лютого

– Ясний місяць на Прохора – будуть грози.

– Прийшов Прохір – весна завітала у двір.

Що можна робити 23 лютого

1. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

2. Ставте цього дня гроші на кухонний стіл. За повір'ям, у ваше життя повинен прийти значний потік грошей.

Що не можна робити 23 лютого

1. Цього дня чоловікам не можна працювати або ж щось планувати, адже потім усі плани можуть зруйнуватися.

2. Цього дня не можна брати у борг гроші і носити чорні речі.