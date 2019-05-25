25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

25 травня 2019 року відзначають день Єпіфана. Цей день був відомий тим, що люди в старовину намагалися вимовляти особливі змови, які допомогли б їм захистити свої будинки від пожеж і блискавок, оскільки в травні та на початку червня було досить багато гроз.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Іван, Петро.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 25 травня

– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.

– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.

– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.

– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.

– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.

Що можна робити 25 травня

1. Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани.

Що не можна робити 25 травня

1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.