25 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

36 Читать новость на русском
25 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 25 травня

25 травня 2019 року відзначають день Єпіфана. Цей день був відомий тим, що люди в старовину намагалися вимовляти особливі змови, які допомогли б їм захистити свої будинки від пожеж і блискавок, оскільки в травні та на початку червня було досить багато гроз.

Іменини сьогодні святкують: Федір, Іван, Петро.

Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради

Народні прикмети на 25 травня

– Схід сонця пофарбований у червоний колір – літо буде дуже посушливим.

– Теплий і сонячний ранок без дощів – прикмета до того, що літо буде сухим, і можлива поява великої кількості пожеж.

– Хрущів 25 травня багато – літо буде засушливим.

– Якщо лисиця забігла на територію села, то це віщує біду.

– Вовки прийшли в село – чекайте неврожаю.

Що можна робити 25 травня

1. Щоб залучити у своє життя щастя, дівчатам рекомендується одягати червоні сарафани. 

Що не можна робити 25 травня

1. Не рекомендується сьогодні пити алкоголь – наслідки можуть бути поганими.

blog_ava
Головні новини 24 травня: вибори в Раду, Медведчук більше не представлятиме Україну
сьогодні
3383
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
24 травня 20:22 "Брайтбьорн": деконструкція супергеройських кіноісторій
Юлія Ліпенцева 257
Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
24 травня 13:58 Трендовий манікюр на літо 2019: цікаві ідеї з фото
810
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
24 травня 12:17 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2188
Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
24 травня 11:07 Тренди літа 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 1862
Історія кохання Потапа і Насті Каменських
23 травня 18:25 Історія кохання Потапа і Насті Каменських
5081
Новини
Більше новин
Залиште відгук