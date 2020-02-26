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26 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Що можна і не можна робити 26 лютого / Фото з відкритих джерел

26 лютого відзначають пам'ять святого Мартиніана. В народі йому моляться, щоб він визволив від спокус і допоміг зберегти сім'ю.

Іменини сьогодні святкують: Артемій, Євген, Зоя, Світлана, Тимофій.

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Народні прикмети 26 лютого

– Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.

– Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.

– День на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.

– Якщо акваріумні рибки плавають в воді без руху – чекайте морозів.

Що можна робити 26 лютого

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

2. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

Що не можна робити 26 лютого

1. Не вирішуйте жодних фінансових питань. Не плануйте великих покупок та не беріть гроші в борг.

2. Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції
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