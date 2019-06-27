27 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 червня в народному календарі вшановують день Єлисея. Він був відомий, як учень і слуга пророка Іллі, який був присутній під час його вознесіння на небо. Єлисей здійснив велику кількість чудес, зокрема, воскрешав мертвих.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Йосип, Микола. Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день Народні прикмети на 27 червня – Багато мошок і комарів – чекайте доброго врожаю грибів і ягід. – Дощ на Єлісєя – прикмета того, що 7 тижнів будуть дощі. Що можна робити 27 червня 1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання. Що не можна робити 27 червня 1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.