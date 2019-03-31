31 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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31 березня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 31 березня / unsplash.com

31 березня 2019 року вшановується пам'ять святих Кирила, Євкарпа, Трохима. В давнину 31 березня селяни поклонялися Іоанну і просили дощів для зростання насіння і появи сходів.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Трохим.

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Народні прикмети на 31 березня

– З'явилися комарі – чекайте теплих днів.

– Цвіте мати-й-мачуха – чекайте потепління.

– Прилетіли лебеді 31 березня – незабаром настане тепло.

– Кружляє мошкара – буде хороший урожай грибів.

– Багато комарів в лісі – прикмета того, що багато ягід буде.

Що можна робити 31 березня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 31 березня

1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

2. Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.

3. Не рекомендується робити покупки на Трохима – вони будуть невдалими.

4. Не варто цього дня стригти волосся і нігті –  це до неприємностей.

5. Бажано не ходити в гості 31 березня, щоб не залишити в будинку своє благополуччя та успіх. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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