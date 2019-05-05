5 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 травня 2019 року вшановують преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіупольского. Цей день в календарі є відомим як день Луки, або Цибулевий день. Святий Лука був учнем апостола Павла. Він автор двох книг Нового завіту – Євангелія від Луки, а також Діянь апостолів.
Іменини сьогодні святкують: Віталій, Федір, Всеволод.
Читайте також: Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
Народні прикмети на 5 травня
– Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
– Гроза – до хорошого урожаю.
– Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.
– Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим.
Що можна робити 5 травня
1. У цей день можна вперше почути зозулю. Почувши кування, дістаньте гаманець, потрясіть їм і скажіть:
"Як зозуля буде все літо кувати,
Так до мене гроші будуть приставати.
Ключ, замок, язик. Амінь".
Що не можна робити 5 травня
1. Цього дня намагаються без потреби не ходити в ліс. Цього дня нечиста сила має велику силу.