7 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7 лютого 2019 року вшановують день святителя Григорія Богослова. У народі казали, що настав Григор'їв день або прийшов Григорій-зимовказівник. Саме за погодою 7 лютого передбачали погоду в наступному році.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Петро, Степан.

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Народні прикмети на 7 лютого

– Сніг випав в день Григорія – чергова зима прийде нескоро.

– Синиці весело щебечуть на подвір'ї – чекайте сильних морозів.

– Сильний снігопад – до ранньої осені.

– Розлили молоко – чекайте радісну звістку зовсім скоро.



Народні прикмети на Григорія

Що можна робити 7 лютого

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Подарувати 7 лютого жінці квіти – до щастя.

3. Торговцям у цей день треба взяти шматочок цукру і носити в кишені, щоб торгівля була вдалою.

Що не можна робити 7 лютого

1. Не виходьте цього дня з дому без особливої потреби.

2. Не рекомендується цього дня важко працювати.