8 причин відвідати виставу-прогулянку Remote Kyiv

З 23 червня і до кінця літа в Києві пройде серія вистав Remote Kyiv. І це не просто вистави, де глядачі сідають в залі і дивляться на акторів та їхню гру. Все з точністю до навпаки: самі гості стають учасниками, а місто перетворюється в сцену. Розповідаємо ще про 8 причин, чому варто відвідати цю виставу-прогулянку.

1. Незвичайний формат вистави. Українська театральна група U! ZAHVATI з 2016 року проводить в Києві вистави-прогулянки, на яких самі гості стають активними учасниками того, що відбувається. Remote Kyiv – не виняток, адже це прогулянка, довжиною в 100 хвилин, і багато емоцій. Якщо ви любите активне проведення часу, то приходьте.

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2. Вистава вже була в 50 містах по всьому світу. Берлін, Париж, Гонконг, Барселона, Мілан і Лондон – лише короткий перелік міст, жителі яких уже пройшлися унікальним маршрутами. Тепер Remote X дістався і до Києва.

3. Гідом групи стане голос GPS-навігатора. Кожному учаснику вистави-прогулянки перед початком видають навушники. Голос, який звучатиме з них, вестиме групу по Києву. З одного боку ми звикли користуватися допомогою навігатора, але з іншого – його голос "заговорить" не лише маршрутом, але й питаннями до людей.



Вистава-прогулянка Remote Kyiv / Прес-служба

4. Прогулянка почнеться з кладовища, а закінчиться на даху. Такий вибір режисерів не випадковий. Вони хотіли, щоб учасники спершу відпочили від галасливого міста і занурилися в спокій. А потім, на даху, глянули на Київ з висоти – піднялися над тим маршрутом, який пройшли пішки.

5. Київ стане сценою для вистави. Ще одна особливість цієї вистави-прогулянки в тому, що ніяких декорацій або акторів не буде. Сам Київ стане декорацією: з його машинами, архітектурою та живими акторами-перехожими.

6. U! ZAHVATI три роки вели переговори з німецькою групою Rimini Protokoll. Вони працювали над тим, щоб Remote X побачив столицю. Вже 23 червня відбудеться прем'єра першої вистави-прогулянки з цієї серії.

7. Це спільний проект української та німецької театральних груп. Німецькі режисери, автори ідеї, не знають Києва, але знають, який сенс має зберегти вистава. Тому маршрут створюють разом з українським гуртом. Виходить перетин культур: німецької та української. З одного боку зберігається головна ідея вистави-прогулянки, а з іншого – українська команда піклуватиметься про враження киян, вибираючи відповідні точки маршруту.



Вистава-прогулянка Remote Kyiv / Прес-служба

8. Київ знайомий, а погляд на нього – новий. Одна з головних цілей Remote X це показати інший погляд на знайоме місто. Ви можете кожен день ходити одними і тими ж вулицями, їздити в метро на роботу і додому, і стояти 72 секунди на світлофорі. Тільки ось на виставі-прогулянці всі ці буденні речі розкриються під іншим кутом.

Що: вистава-прогулянка Remote X

Де: Звіринецьке кладовище, вул. Верхня, 21

Коли: з 23 червня