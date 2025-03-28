Письменник та офіцер ЗСУ Ілларіон Павлюк написав заяву на вихід з PEN Ukraine. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, пише Show 24.

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Письменник повідомив, що організація ПЕН-клубу проголосувала проти виключення Юрія Винничука. Для Павлюка це, а також обговорення рішення, стало причиною покинути клуб.

Я вважаю, що правозахисна роль ПЕН – це об'єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об'єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості. ПЕН прийняв рішення, яке більше пасувало б профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку,

– написав Ілларіон Павлюк.

Лариса Денисенко теж залишила Український ПЕН

Окрім того, з ПЕН-клубу вийшла письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко. Вона нагадала, що учасники організації підтримують читачів, бібліотеки у прифронтових містах, влаштовують події для збору коштів на ЗСУ. Проте, рішення залишити PEN Ukraine вона ухвалила, щоб зберегти репутацію після зневажливої риторики у бік жінок.

Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля. В комунікації листуванням серед членок і членів організації я побачила не лише неприйнятну форму, а і знецінення голосів жінок, особливо жінок молодих, демонстрацію дивовижної привілейованої глухоти, насолоди від своєї свободи, розкутості, свободи висловлень, слова і заперечення вразливості й болі інших,

– підкреслила письменниця.

Лариса Денисенко додала, що ця інтонація не змінилась попри спроби вказати на проблему. Тому вона вирішила "залишатися не у спільноті, а пропонувати зовнішній захист".

Що цьому передувало