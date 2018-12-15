Абатство Даунтон: у мережі з'явився перший тизер-трейлер фільму

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У мережі з'явився перший тизер-трейлер фільму "Абатство Даунтон"
У мережі з'явився перший тизер-трейлер фільму "Абатство Даунтон"

Влітку стало відомо, що знаменитий британський серіал "Абатство Даунтон", який складався з шести сезонів, стане повнометражним фільмом. А тепер у мережі з'явилися кадри з майбутньої стрічки.

Перший атмосферний тизер-трейлер опубліковано 14 грудня на YouTube-акаунті Focus Features.

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У відео з'явилися британськими образи XX століття: прапори, військові на конях та відповідні інтер'єри. 

Прем'єра повнометражного фільму "Абатство Даунтон" запланована на кінець вересня 2019 року.

Фільм "Абатство Даунтон": дивіться перший тизер-трейлер

 

Нагадаємо, наразі подробиці сценарію фільму не розголошують, але британські ЗМІ повідомляють, що фільм стане продовженням серіалу. Варто додати, що телесеріал розповідає про життя сім’ї графа Ґрентема на початку та в середині ХХ століття. Після смерті графа в родині починаються серйозні міжусобиці за володіння залишеним капіталом.

Що відомо про серіал "Абатство Даунтон"? Серіал тривав з 2010 по 2015 рік і вмістив у собі цілих шість сезонів з 52 серіями. Британська стрічка була номінована на 69 статуеток премії "Еммі", вигравши 15 номінацій. Серіал став найтитулованішим іноземним серіалом в історії телевізійної премії, а також стрічка отримала нагороду "Золотий глобус" в категорії "Найкращий серіал або міні-фільм".

Теги: LifeStyle Кіно Великобританія Голлівуд
Джерело: 24 канал
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