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Акторка Барбара Брильська спростувала інформацію щодо боротьби з онкологією

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Акторка Барабара Брильська / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 23 березня, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що легендарна зірка радянського фільму "Іронія долі, або З легким паром" Барбара Брильська бореться з онкологією. Проте знаменитість спростувала цю інформацію і завила, що у неї немає раку.

Засоби масової інформації писали про те, що у Барбари Брильської діагностували рак язика, але вона нікому не розповідає про стан здоров'я. Тепер зірка спростувала ці чутки та заявила, що ніякої онкології у неї немає. Про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Звезда".

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Знаменитість ошелешела новина про хворобу. Коли вона дізналася про те, що десятки ЗМІ написали про рак, який нібито виявили й неї, одразу ж спростувала ці чутки.

Ні. Який рак? Ой Боже мій, Боже. Які дивні чутки,
– заявила акторка.


Акторка Барбара Брильська / Фото з відкритих джерел

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Автор: Христина Кобак
Теги: Зіркові хвороби LifeStyle Кіно
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