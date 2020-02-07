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Акторка Зендея засвітила груди у прозорому вбранні: пікантні фото

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Зендея у Нью-Йорку / www.gettyimages.com

У Нью-Йорку пройшла грандіозна вечірка, яка прикувала увагу всіх західних ЗМІ. Гостею вечору стала голлівудська акторка Зендея, яка постала перед камерами у сексуальному прозорому вбранні.

Всього у 23 роки Зендея може похизуватись чималим успіхом. Акторка вже встигла знятись у популярних кінострічках "Найвеличніший шоумен", "Людина-павук: Далеко від дому", "Закляті друзі" та "Ейфорія". Тому й не дивно, що Зендея отримує запрошення на топові світські заходи, де красується перед камерами поряд зі своїми легендарними колегами.

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Днями у США пройшла вечірка Bvlgari, присвячена виходу нової ювелірної колекції. Захід відбувся у рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Такої події не пропустила Зендея, яка обрала для виходу досить провокативне вбрання. 

Акторка красувалась у чорних класичних штанах-палацо, до яких підібрала білу накидку від Rahul Mishra, розшиту пір'ям. Вбрання було прозорим та мало чимале декольте, відтак всі учасники заходу могли побачити оголені груди Зендеї без спідньої білизни. Пікантний образ акторка доповнила масивним кольє. Макіяж з акцентом на очі та заплетене волосся завершили look Зендеї.

Зендея у пікантному вбранні
Зендея у пікантному вбранні / Getty Images 

Сексуальна Зендея
Сексуальна Зендея / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Еротика
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