Ексучасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук після проєкту активно спілкується з прихильниками. Вона поділилася результатом стильної фотосесії, на якій постала у звабливих образах.

Аліна Ляшук на проєкті "Холостяк" сподобалася глядачам найбільше зі всіх дівчат. За час своєї участі в найромантичнішому шоу країни вона стала народною улюбленицею. Тепер на особистій сторінці Аліни в інстаграмі з'явилася серія спокусливих світлин, які швидко розбурхали мережу.

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Аліна Ляшук позувала у стильній коричневій сукні з пікантним розрізом на нозі та декольте. Поєднала таке вбрання із туфлями-човниками червоного кольору на підборах. Її шию прикрашала мінімалістична підвіска. Довге розкішне волосся дівчина вклала в локони. На обличчі в неї сяяв легкий макіяж. Незмінною є усмішка Аліни, адже вона завжди випромінює позитив.



Аліна Ляшук у звабливому образі / Instagram / @ionilal

Наступний образ був пікантнішим та, водночас, надзвичайно ніжним. Аліна позувала, закривши очі, та мило усміхалася. Вона була одягнена у прозорий бюстгальтер білого кольору та сорочку, яка звабливо спадала з плеча.



Ніжна Аліна Ляшук / Instagram / @ionilal



Пристрасна Аліна з "Холостяка-10" / Instagram / @ionilal