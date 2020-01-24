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Анастасія Приходько поділилась романтичним знімком з чоловіком

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Анастасія Приходько у Парижі / Instagram / @prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько поїхала до Франції. Звідти артистка опублікувала рідкісне фото з чоловіком, яке зробила на фоні Ейфелевої вежі.

Світлина привернула увагу чи не всіх підписників інстаграм-блогу співачки. Адже це чи не перший випадок, коли Анастасія Приходько показала громадськості свого коханого. Подружжя у буденних вбраннях позувало на фоні вечірньої Ейфелевої вежі. Анастасія Приходько поцілувала таємничого Олександра, коли чоловік ніжно обіймав її. Романтичний кадр зворушив усіх прихильників артистки. 

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За словами Анастасії Приходько, у Парижі вона знімає чуттєвий кліп до пісні "Кто виноват". Коли відбудеться прем'єра ролика – наразі невідомо. Однак співачка зізналась, що відео буде дуже ефектним, адже зйомки пройшли на мальовничих вуличках Франції. Ймовірно, чоловік Приходько насолоджувався з нею поїздкою до найромантичнішого міста світу та не брав участі у створенні ролика. 

Анастасія Приходько з чоловіком у Парижі
Анастасія Приходько з чоловіком у Парижі / Instagram / @prykhodko_official

Що відомо про особисте життя Анастасії Приходько?
Понад три роки Анастасія Приходько жила з абхазьким бізнесменом Нурі Кухілаві, від якого у 2010 році народила дочку Нану. У 2012 році артистка обвінчалася з Кухілаві в церкві, але офіційно шлюб не був зареєстрований. У 2013 році ЗМІ повідомляли, що жінка вийшла заміж за іншого чоловіка, а у 2015 році народила йому сина.

А у вересні 2019 року Анастасія Приходько опублікувала фото у весільній сукні. Як виявилось, зірка вийшла заміж і вирішила не розсекречувати деталей церемонії та історії її коханого. Відомо тільки те, що чоловіка звати Олександр. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Анастасія Приходько Новини Франції
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