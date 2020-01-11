Андре Тан назвав три речі, які модницям варто позбутись у 2020 році

Популярний український дизайнер Андре Тан на початку 2020 року вирішив порадувати прихильників свого бренду шаленими знижками. Окрім цього, модельєр порадив дівчатам, яких речей треба позбутись із гардероба.

Цінними порадами він поділився з підписниками офіційної інстаграм-сторінки та одразу ж викликав ажіотаж у мережі. Андре Тан зізнався, що насправді є речі, які вже давно не актуальні, однак модниці щоразу їх одягають, демонструючи несмак. Тому він склав список того, що варто обов'язково позбутись у 2020 році.

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Три речі поховали, і буде вам щастя!

– з гумором зазначив Андре Тан під головними антитрендами сезону.

Що варто позбутись у 2020 році: порада Андре Тана

1. Мініспідниці

З мініспідницями варто попрощатись. Стиль 80-их вже давно вийшов з моди. Зараз трендова довжина міді, максі, або вбрання на долоню нижче за ваше коліно.

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2. Тісна шкіряна куртка

Шкіряна куртка або бомбер, яка на вас виглядає просто як рукавиця, дуже-дуже вузька. Це не модно. Куртка – не друга шкіра, тому вибирайте вільніші фасони. Зараз актуальні oversize і трохи подовжені рукави.

3. Порвані джинси

Не в тренді зараз і порвані джинси. Це теж данина 80-их, трішки 90-их, тому від них також варто відмовитись. Зараз же краще вибирати джинси без дірок, намистин, стразів і великих візерунків.