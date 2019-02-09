Аріана Гранде спокушає чужого чоловіка у провокаційному відео Break Up With Your Girlfriend

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Аріана Гранде
Аріана Гранде / www.gettyimages.com

25-річна американська співачка Аріана Гранде продовжує підкорювати шанувальників новими піснями і кліпами до них. Так, одні з останніх робіт зірки 7 rings і Thank u, next за лічені дні стали хітами. А днями артистка презентувала провокаційний кліп на пісню Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored ("Розійдися зі своєю дівчиною, мені нудно").

Новий відеокліп опубліковано на YouTube-каналі співачки 7 лютого і за два дні набрав понад 22 мільйони переглядів.

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Режисером ролику стала Ханна Люкс Девіс, яка знімає всі кліпи Аріани. У пісні йдеться про те, як співачка намагається зруйнувати відносини хлопця і його дівчини, яка є копією Гранде.

Додамо, що разом із кліпом зірка випустила п'ятий студійний альбом Thank u, next, до якого увійшли 12 пісень.

Аріана Гранде – Break Up With Your Girlfriend: дивіться відеокліп

 

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Теги: LifeStyle Музика Аріана Гранде
Джерело: 24 канал
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