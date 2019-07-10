Black Eyed Peas, Jamala та Melovin: програма фестивалю Atlas Weekend на 10 липня

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Atlas Weekend 2019 – розклад 10 липня 2019 – програма
Програма фестивалю Atlas Weekend на 10 липня / kiev.internet-bilet.ua

У Києві на території ВДНГ стартує другий день фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю у середу, 10 липня – читайте далі.

Перший день фестивалю, який розпочався вчора, 9 липня, називався "Днем української музики", тож на сцені виступали тільки відомі українські виконавці. Сьогодні ж, 10 липня, шанувальників фестивалю тішитимуть такі хедлайнери, як Black Eyed Peas(хіп-хоп гурт із США), Netta (ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018), ATB (діджей із Німеччини), Tom Odell (британський виконавець, який нещодавно завітав з концертом до Львова). 

Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки

Концерт розпочнеться на головній сцені о 17 годині, окрім зарубіжних виконаців на сцену також вийдуть українські виконавці. Серед них співачка Jamala, Melovin, Latexfauna, гурт 5'Nizza та багато інших. 

Хто виступатиме 10 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад

West Stage

15:30 – 16:00 – AKINE

16:30 – 17:15 – THE ELEPHANTS

17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA

19:00 – 20:00 – TOM WALKER

21:00 – 22:30 – TOM ODELL

East Stage

15:30 – 16:00 – SCREAM INC.

16:30 – 17:15 – STONED JESUS

17:45 – 18:30 – HEALTH

19:00 – 20:00 – TESSERACT

21:00 – 22:30 – SKINDRED

North Stage

15:15 – 15:45 – VNATURE

16:15 – 16:45 – NIZKIZ

17:15 – 18:00 – DOG EATS DOG

18:30 – 19:15 – MADEINTYO

20:00 - 21:00 – 5'NIZZA

22:00 – 23:30 – DUB FX

Main Stage

17:00 – 17:45 – MELOVIN

18:30 – 18:55 – NETTA

20:00 – 21:00 – LITLT BIG

22:30 – 23:45 – BLACK EYED PEAS

Night Stage East

23:30 – 00:30 – STAGE ROCKERS

00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.

01:30 – 03:00 – ATB

03:00 – 04:00 – SAGAN

04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH

04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN

Night Stage Central

23:00 – 01:00 – MARTOVSKY

23:01:00 – EWSEI

00:00 – 01:00 - TOKI TOI

01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН

02:30 – 03:30 – ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП

02:30 – 03:30 – MARTOVSKY

03:30 – 04:30 – MADISON

04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER

Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть другий день головного фестивалю цього літа:


Pepsi & Lays Stage


Kurenivka Stage


Burn Stage


Borjomi Active Stage

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Теги: LifeStyle Музика Фестивалі Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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