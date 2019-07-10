Black Eyed Peas, Jamala та Melovin: програма фестивалю Atlas Weekend на 10 липня
У Києві на території ВДНГ стартує другий день фестивалю Atlas Weekend 2019. Хто запалюватиме сцену музичного фестивалю у середу, 10 липня – читайте далі.
Перший день фестивалю, який розпочався вчора, 9 липня, називався "Днем української музики", тож на сцені виступали тільки відомі українські виконавці. Сьогодні ж, 10 липня, шанувальників фестивалю тішитимуть такі хедлайнери, як Black Eyed Peas(хіп-хоп гурт із США), Netta (ізраїльська співачка, яка стала переможницею Євробачення 2018), ATB (діджей із Німеччини), Tom Odell (британський виконавець, який нещодавно завітав з концертом до Львова).
Читайте також: Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
Концерт розпочнеться на головній сцені о 17 годині, окрім зарубіжних виконаців на сцену також вийдуть українські виконавці. Серед них співачка Jamala, Melovin, Latexfauna, гурт 5'Nizza та багато інших.
Хто виступатиме 10 липня на фестивалі Atlas Weekend: розклад
West Stage
15:30 – 16:00 – AKINE
16:30 – 17:15 – THE ELEPHANTS
17:45 – 18:30 – LATEXFAUNA
19:00 – 20:00 – TOM WALKER
21:00 – 22:30 – TOM ODELL
East Stage
15:30 – 16:00 – SCREAM INC.
16:30 – 17:15 – STONED JESUS
17:45 – 18:30 – HEALTH
19:00 – 20:00 – TESSERACT
21:00 – 22:30 – SKINDRED
North Stage
15:15 – 15:45 – VNATURE
16:15 – 16:45 – NIZKIZ
17:15 – 18:00 – DOG EATS DOG
18:30 – 19:15 – MADEINTYO
20:00 - 21:00 – 5'NIZZA
22:00 – 23:30 – DUB FX
Main Stage
17:00 – 17:45 – MELOVIN
18:30 – 18:55 – NETTA
20:00 – 21:00 – LITLT BIG
22:30 – 23:45 – BLACK EYED PEAS
Night Stage East
23:30 – 00:30 – STAGE ROCKERS
00:30 – 01:30 – ALEX M.O.R.P.H.
01:30 – 03:00 – ATB
03:00 – 04:00 – SAGAN
04:00 – 05:00 – JIMMY CLASH
04:00 – 05:00 – TRICKY GULLIVAN
Night Stage Central
23:00 – 01:00 – MARTOVSKY
23:01:00 – EWSEI
00:00 – 01:00 - TOKI TOI
01:00 – 02:30 – НЕЙРОМОНАХ ФЕОФАН
02:30 – 03:30 – ЧОРНІ БРОВИ & 25 КОП
02:30 – 03:30 – MARTOVSKY
03:30 – 04:30 – MADISON
04:30 – 05:30 – MIXMASTER GABBER
Дивіться також список виконавців, які запалюватимуть другий день головного фестивалю цього літа:
Pepsi & Lays Stage
Kurenivka Stage
Burn Stage
Borjomi Active Stage