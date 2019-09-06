Бабине літо 2019: коли воно прийде та скільки часу буде тривати

З настанням осені, коли ранки і вечори стають холодними, а сонце вже гріє не так, як влітку, багатьох цікавить питання, коли ж настане бабине літо, яке супроводжується короткочасним настанням тепла. Відповідь на це питання – читайте далі.

Бабине літо – це прекрасний осінній період, який дарує нам суху, теплу та сонячну погоду. Здавна вважається, що справжнє бабине літо розпочинається 14 вересня і триває до 28 вересня. Втім кожного року бабине літо може варіюватися у датах.

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За прогнозами синоптиків осінь в Україні теплою буде недовго. До кінця вересня стовпчик термометра досягатиме до +18+20 градусів. В деякі дні температура підніметься до +28 градусів, втім такі дні будуть чергуватися також із холодними днями. Такий перепад температур призведе до дощів та короткочасних злив по всій території країни. Вже на початку жовтня до нас завітає різке похолодання.

Тепло осінню настає через ряд причин, серед них – через осіннє листя. Коли воно в'яне і жовтіє, то виділяє при цьому велику кількість тепла, яке підіймається вгору і підвищує температуру повітря. Помітити, що настало бабине літо можна в парках, лісах та галявинах. В цей час павуки плетуть павутиння, відчуваючи повернення тепла.



Бабине літо в Україні 2019

Бабине літо поділяється на молоде і старе. Вважається, що молоде бабине літо починається 28 серпня і триває до 11 вересня. Старе бабине літо приходить в другій половині вересня, а інколи і на початку жовтня.

Прикмети і традиції на бабине літо

Традиційно, в період бабиного літа планують весілля, подорожі, прогулянки, пікніки та поїздки, адже це найкращий період осені, коли можна востаннє насолодитися теплими днями сповна. Після бабиного літа тепла слід очікувати вже з приходом весни. За народними прикметами, господиням у перший день бабиного літа треба засолити огірки.

Якщо в період бабиного літа велика кількість павутини, то зима буде холодною, а якщо все навпаки, то осінь буде теплою і сухою.



Прикмети на бабине літо

Хорошою прикметою цього дня є катання на конях, за повір'ям – це дозволить набратися сил.

Якщо в період бабиного літа ви плануєте купувати житло, то не відкладайте цю справу і займіться нею саме під час теплих днів. Це принесе вам щасливе життя і достаток.