Бабине літо 2019: коли воно прийде та скільки часу буде тривати

29 Читать новость на русском
Бабине літо 2019 Україна: коли починається і закінчується бабине літо 2019
Бабине літо 2019 / www.5.ua

З настанням осені, коли ранки і вечори стають холодними, а сонце вже гріє не так, як влітку, багатьох цікавить питання, коли ж настане бабине літо, яке супроводжується короткочасним настанням тепла. Відповідь на це питання – читайте далі.

Бабине літо – це прекрасний осінній період, який дарує нам суху, теплу та сонячну погоду. Здавна вважається, що справжнє бабине літо розпочинається 14 вересня і триває до 28 вересня. Втім кожного року бабине літо може варіюватися у датах. 

Читайте також: Прогноз погоди на 6 вересня: в Україні буде сонячно і по-осінньому тепло

За прогнозами синоптиків осінь в Україні теплою буде недовго. До кінця вересня стовпчик термометра досягатиме до +18+20 градусів. В деякі дні температура підніметься до +28 градусів, втім такі дні будуть чергуватися також із холодними днями. Такий перепад температур призведе до дощів та короткочасних злив по всій території країни. Вже на початку жовтня до нас завітає різке похолодання.

Тепло осінню настає через ряд причин, серед них – через осіннє листя. Коли воно в'яне і жовтіє, то виділяє при цьому велику кількість тепла, яке підіймається вгору і підвищує температуру повітря. Помітити, що настало бабине літо можна в парках, лісах та галявинах. В цей час павуки плетуть павутиння, відчуваючи повернення тепла. 

Бабине літо в Україні 2019
Бабине літо в Україні 2019

Бабине літо поділяється на молоде і старе. Вважається, що молоде бабине літо починається 28 серпня і триває до 11 вересня. Старе бабине літо приходить в другій половині вересня, а інколи і на початку жовтня. 

Прикмети і традиції на бабине літо

Традиційно, в період бабиного літа планують весілля, подорожі, прогулянки, пікніки та поїздки, адже це найкращий період осені, коли можна востаннє насолодитися теплими днями сповна. Після бабиного літа тепла слід очікувати вже з приходом весни. За народними прикметами, господиням у перший день бабиного літа треба засолити огірки.

Якщо в період бабиного літа велика кількість павутини, то зима буде холодною, а якщо все навпаки, то осінь буде теплою і сухою.

Прикмети на бабине літо
Прикмети на бабине літо

Хорошою прикметою цього дня є катання на конях, за повір'ям – це дозволить набратися сил.

Якщо в період бабиного літа ви плануєте купувати житло, то не відкладайте цю справу і займіться нею саме під час теплих днів. Це принесе вам щасливе життя і достаток.

blog_ava
До списку на обмін включені моряки, Сенцов та ще 10 політв’язнів, – російські ЗМІ
сьогодні
14667
Теги: LifeStyle Традиції Погода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 11:59 Фільми року 2019: найкращі стрічки, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 79169
Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
сьогодні 11:20 Куди піти на вихідних у Києві: афіша 6 – 8 вересня
122
Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
сьогодні 10:14 Манікюр на осінь 2019: найкращі ідеї у фото
2474
Василь Стус – борець за незалежність України: біографія та найвідоміші цитати видатного поета
5 вересня 18:38 Василь Стус – борець за незалежність України: біографія та найвідоміші цитати видатного поета
451
Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
5 вересня 16:08 Топ-модель по-українськи 3 сезон: учасники шоу та їхні фото
303
Новини
Більше новин
Залиште відгук