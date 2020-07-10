Українська виконавиця Настя Каменських відправилася на відпочинок у рідне село. Проте й там вона влаштовує стильні фотосесії, де постає у красивому літньому вбранні. Також NK сміливо хизується природною красою, адже навіть без макіяжу вона виглядає неперевершено.

Серія мальовничих фото з'явилася на особистій сторінці артистки в інстаграмі. Разом із чоловіком, репером Потапом виконавиця влаштувала вікенд у селі. Вона робить дивовожні знімки на тлі природи, якими не перестає приголомшувати шанувальників.

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Настя вирішила показати свій настрій у чотирьох фото. Вона зробила яскраві селфі, на яких ще й продемонструвала стильний варіант літнього образу.

Образ Насті Каменських

Співача постала перед камерою у білій сорочці з яскравим та різнокольоровим принтом. Ймовірно, поєднала її з світлими джинсовими шортами. Струнку талію підкреслила за допомогою прозорого ремінця із чорним написом. Доповнила свій літній look мінімалістичним ланцюжком, годинником та браслетами. Манікюр виконавиці був нюдового кольору. Волосся знаменитість вклала у звичні для себе локони та залишила розпущеним.

NK у селі вирішила, щоб обличчя відпочило від щоденного макіяжу та косметики. Варто зазначити, що Насті пасує натуральна врода. Вона додала її образові особливого шарму та свіжості.



Настя Каменських у стильній футболці / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських у рідному селі / Instagram / @kamenskux

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Настя Каменських показала свій настрій / Instagram / @kamenskux



Настя Каменських похизувалася природною красою / Instagram / @kamenskux