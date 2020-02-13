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Блейк Лайвлі зізналась, наскільки змінилась після народження третьої дитини

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Блейк Лайвлі / Instagram / @justjared

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі та її чоловік Браян Рейнольдс виховують трьох чарівних донечок. Материнство повпливало не тільки на будні зірки, але й на її роботу. За словами Блейк Лайвлі, після третіх пологів вона вирішила прискіпливіше підбирати ролі.

Про це вона зізналась у коментарі журналістам E! News. Блейк Лайвлі стала запрошеною гостею показу нової колекції дизайнера Майкла Корса, де постала перед камерами у стильних штанах, сорочці та камізельці. Виглядала Блейк Лайвлі дуже стильно.

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Та не відмовилась вона і від спілкування з журналістами. Акторка зізналась, що одержима своїми дітьми – 4-річною Джеймс, 3-річною Інес і новонародженою дитиною, ім'я якої поки тримають у секреті. Дівчинка з'явилась на світ у жовтні 2019 року та стала чи не найбільш обговорюваною дитиною року, адже Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс не розголошують деталей щодо її народження та не показують її знімки в мережі. Тому рідкісний коментар про материнство із захватом сприйняли прихильники подружжя. 

"Я думаю, що мені це повинно дуже сильно сподобатися, бо я просто одержима своїми дітьми. Так що це (пропозиція ролі, – LifeStyle 24) повинно бути дійсно щось вартісне, щоб я погодилася на зйомки", – розповіла Блейк Лайвлі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Цікаво, що після вагітності акторка вже встигла презентувати нову кінострічку. Блейк Лайвлі знялась у фільмі "Ритм-секція" (Rhythm Section). Вона зіграла головну героїню кінострічки Стефані Патрік. За сюжетом, дівчина жорстоко мстить винуватцям загибелі членів своєї сім'ї. Фільм знімався ще до вагітності акторки, тому в кадрі вона постала з бездоганно стрункою фігурою. 

Водночас у ЗМІ припускають. що невдовзі Блейк Лайвлі приступить до нових зйомок. Акторка начебто погодилась на роботу у кінопроєкті The Husband's Secret.

Дивіться трейлер до фільму "Ритм-секція": відео 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Зіркові мами Голлівуд Блейк Лайвлі
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