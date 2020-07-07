Королева Йорданії Ранія разом із донькою, принцесою Іман відвідали туристичне село Умм Кайс в мухафазі Ірбід. Під час цього візиту королева продемонструвала яскравий літній образ.

Королева та принцеса відвідали туристичний центр, щоб дізнатися про зусилля в області сталого туризму, які спрямовані на стимулювання економічного зростання та захист культурної спадщини і природних ресурсів Йорданії. Світлинами із цієї поїздки Ранія поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Королева та її 23-річна донька побували на майстер-класі з плетіння кошиків. Також вони опановували традиційну вишивку йорданським шарфом та різьбу по каменю.

Образ королеви Ранії

Її Величність обрала look, який складався із блузки кольору фуксії з принтом і об'ємними рукавами та білих кюлотів. Волосся вона зібрала в об'ємний пучок, заливши маленькі локони, які спадали на обличчя. Королева зробила макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

Серед аксесуарів її образ доповнювали сонцезахисні окуляри-авіатори та блакитна захисна маска, яку Ранія періодично опускала на шию.



Королева Ранія у блізці кольору фуксії / Instagram / @queenrania

Принцеса під час візиту була одягнена у джинси, білу майку та бежеву сорочку. Волосся вона розпустила і на голові мала сонцезахисні окуляри. На обличчі зробила легкий природний макіяж.



Королева Ранія з донькою на майстер-класі / Instagram / @queenrania



Королева Ранія в окулярах-гладіаторах / Instagram / @queenrania

Також Її Величність поділилася роликом, де у скороченому вигляді показала увесь день, який провела за рукоділлям.