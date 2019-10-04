"Брати Гадюкіни" випустили дотепний хіт про чоловіків "Підкаблучник"

Знаменитий рок-гурт "Брати Гадюкіни" відзначились випуском нової пісні під назвою "Підкаблучник", яка увійде до наступного альбому "Сміх і Гріх", презентація якого відбудеться 3 грудня 2019 року.

Автором слів та музики став один з виконавців гурту Ігор Мельничук, а запис хіта відбувався у "Студії 211".

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У житті майже кожного "мачо" бувають часи, коли на шляху трапляється жінка і від неї втрачаєш розум. Ти говориш: "Я від твоєї вроди топчу дорогу в дурку..." – і навіть не уявляєш, що її каблук вже над головою!

– йдеться в описі до нової музичної роботи.

Дотепний хіт вже схвально оцінили палкі прихильники "Гадюкіних" – на ютубі під опублікованим хітом фанати бажають гурту "Многая літа" і кажуть, що пісня "Вогонь".

Брати Гадюкіни – Підкаблучник: дивитись відео онлайн

Що відомо про гурт "Брати Гадюкіни"?Легенди українського року "Брати Гадюкіни" щойно відсвяткували 30-річчя. "Гади" з’явилися на зламі епох, у 1988 році. Творчість цих розбишак зі Львова стала фундаментом, на якому почала розвиватися українська рок-музика. Брати – це панк, блюз, реґі, фольк, рок-н-рол, галицький колорит, тотальний стьоб та запальний драйв. Це безліч концертів та фестивалів по всьому світу.



За час свого існування музиканти записали 5 студійних альбомів, 4 концертних альбоми та 2 збірки хітів, серед яких "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати" та інші.