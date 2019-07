Була наче у в'язниці, – Мерая Кері шокувала розповіддю про перший шлюб

49-річна співачка Мерая Кері ошелешила весь світ спогадами про перший шлюб з музичним продюсером Томмі Мотоллою. Артистка заявила, що у тих стосунках не почувалась вільною, а навпаки – ув'язненою.

В інтерв'ю журналу Cosmopolitan Мерая Кері відверто розповіла про своє особисте життя. Знаменита співачка зізналась, що мала всього 5 сексуальних партнерів. Не оминула зірка і питань про першого чоловіка Томмі Мотоллу, який був старший за неї на 20 років. Мерая заявила, що почувала себе не вільною.

Я не почувалась вільною. Уявіть собі наречену-дитину. Він свідомо утримував мене в цій ролі. Для мене, як для людини, яка цінує і любить свободу, це було так само, як бути ув'язненою,

– розповіла Мерая Кері.

Водночас сам Томмі Мотолла не приховував, що поводився з колишньою дружиною досить деспотично. У своїх мемуарах "Hitmaker: The Man and His Music" він назвав їхній шлюб "недоречним та неправильним". Книга стала справжнім одкровенням, а 70-річний Томмі публічно попросив вибачення у Мераї Кері.

"Я занадто сильно контролював, прошу вибачення. Чи був я одержимим? Так. Але це було однією з причин її успіху", – заявив Томмі Мотолла.



Мерая Кері у шлюбі з Томмі Мотоллою / Billboard

Що відомо про особисте життя Мераї Кері?Роман перспективної співачки та очільника Sony Music розпочався у 1991 році. Після 2 років стосунків Томмі Мотолла і Мерая Кері обмінялись клятвами та створили сім'ю. Тоді співачці було 23 роки, а її обранцю – 44. Однак шлюб довго не проіснував: уже в 1997 році пара офіційно розлучилась.



Після невдалих стосунків Мерая Кері закрутила роман із музикантом Ніком Кенноном, у шлюбі з яким виховувала двох спільних дітей – двійнят Монро і Мороккана. Після чергового розлучення поп-співачка ледь не пішла до вівтаря із мільярдером Джеймсом Пакером. Чоловік звинуватив кохану у марнотратстві, а їхній розрив обернувся гучним скандалом. Наразі Мерайя Кері має стосунки з 36-річним танцівником Браяном Танакою.