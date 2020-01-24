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Демі Роуз шукає містера Бонда: спокусливе фото моделі у червоному бікіні

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Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель пишних форм Демі Роуз опублікувала чергове звабливе фото у купальнику. На ньому вона не лише продемонструвала відмінні підтягнуті форми, а й поцікавилась у фанатів, де шукати Джеймса Бонда.

Зірка модельного бізнесу Демі Роуз часто відпочиває на райських курортах. Інколи вона туди їздить в рамках роботи, але її також можна побачити за засмаганням на пляжах в компанії друзів.

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Цього разу вона позувала у звабливому червоному купальнику на зав’язках на каліфорнійському узбережжі. Бікіні чудово підкреслило талію дівчини, її пишні груди та сідниці. Ефектності фото додало те, що перед фотографуванням Демі скупалась у воді, чим і залишила на собі мокре укладання волосся та краплі води на тілі.

"Хто-небудь бачив містера Бонда?", – запитала зірка у своєму інстаграмі.

Демі Роуз
Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Промені сонця вдало падали на тіло британки, тому фанати зірки не змогли залишитись осторонь захоплених коментарів: "Ти змушуєш серце битись частіше", "Неймовірна", "Колись твоя сексуальність правитиме світом" та багато інших.

Додамо, що кілька днів тому Роуз поставала в ще пікантнішому образі – лише в одних стрингах після спа-процедур.

Демі Роуз
Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Хто така Демі Роуз?Демі Роуз Маубі народилася в місті Саттон Колфілд в Великобританії. У 2015 році вона переїхала в США і стала учасницею модельного реаліті-шоу TAZ'S MODELS. Наразі на Instagram моделі підписані понад 12 мільйонів людей. У свій мікроблог дівчина викладає зйомки з фотосесій та багато провокаційних селфі. Дівчина також часто знімається оголеною.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
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