Вихідні у серпні 2019 року: як відпочиватимуть українці на День Незалежності України

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Вихідні у серпні 2019 на День Незалежності України 2019 – календар свят
Вихідні у серпні 2019 / vlasno.info

З урахуванням календарних вихідних на 2019 рік, українці матимуть 13 офіційних вихідних впродовж року. Які ще вихідні чекають нас у серпні – читайте далі.

Серпень – останній місяць літа, тож кожен з нас намагається використати вихідні на повну. Загалом на серпень припадає 21 робочий день та 10 вихідних днів. Вихідні у серпні пов'язані із святкуванням Дня Незалежності України. Це державне свято України, яке відзначається щороку 24 серпня. Таким чином, українці будуть відпочивати три дні поспіль – 24, 25 та 26 серпня.

Читайте також: Вихідні дні-2019: календар свят в Україні

Потрібно зазначити, що п'ятниця 23 серпня є передсвятковим днем, тож робочий день буде скороченим на одну годину. 24 серпня 2019 року українці святкуватимуть 28-му річницю незалежності нашої країни.

Вихідні у серпні 2019

День Незалежності України – історія державного свята

Вперше День незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР.

Згодом цю дату перенесли на 24 серпня, адже саме в цей день 1991 Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Остаточно День незалежності України був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року.

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Теги: LifeStyle Кабінет Міністрів України День Незалежності Новини культури Відпочинок
Джерело: LifeStyle 24
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