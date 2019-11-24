Дитяче Євробачення 2019: переможницею конкурсу стала Вікі Габор з Польщі

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Переможець Дитячого Євробачення 2019 – Вікі Габор з Польщі / Instagram / @vikigaborofficial

У фіналі Дитячого Євробачення 2019, яке відбулося у неділю, 24 листопада, у польському місті Глівіце, за результатами глядацього голосування і за оцінками представників журі, перемогла Вікі Габор, яка виконала пісню "Superhero". Представниця Польщі набрала 278 балів. Юна виконавиця отримала головний приз – кришталевий мікрофон.

Друге місце з результатом 227 балів виборов Ержан Максим з Казахстану. Саме він лідирував упродовж всього етапу оприлюднення голосів, однак отримав меншу підтримку від глядачів і став срібним призером Дитячого Євробачення 2019. На третьому місці пісенного конкурсу опинилася іспанка Мелані з результатом 212 балів. У Дитячому Євробаченні брало участь 19 країн-учасниць. Пісенний конкурс відбувався в Arena Gliwice – одному з найбільших розважальних центрів Польщі.

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Результати Дитячого Євробачення 2019
Результати Дитячого Євробачення 2019 / Скріншот

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Це вже вдруге поспіль представники Польщі виборюють перемогу на Дитячому Євробаченні. У 2018-му кришталевий кубок отримала юна співачка  Роксана Вегель. Шоу відбувалось у Мінську (Білорусь). У 2019 році перемогу здобула Вікі Габор. 

Переможниця Дитячого Євробачення Вікі Габор – "Superhero": відео виступу

Представниця України 14-річна киянка Софія Іванько з піснею "The Spirit Of Music" зайняла 15 місце, отримавши 59 балів. Вона виступила під номером 13. Дівчину обрали члени журі національного онлайн-відбору, яке проводила Національна суспільна телерадіокомпанія України серед 10 фіналістів.

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Польщі Дитяче Євробачення
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