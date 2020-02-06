Дмитро Шуров презентував серію коротких відео "Pianoбой йде в народ"
Відомий український музикант Дмитро Шуров вирішив здійснити експеримент зі зміною професії. Перше перевтілення стало дуже колоритним та повеселило прихильників Дмитра.
8 березня в Палаці спорту відбудеться великий сольний концерт Дмитра Шурова в підтримку нового альбому "Хісторі". Напередодні концерту співак запустив нову рубрику на своєму ютуб-каналі "Pianoбой йде в народ".
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Суть коротких відео полягає в тому, що Дмитро витягає з капелюха листочок, на якому написана проста, несподівана для музиканта професія. Після цього він йде виконувати відповідну роботу.
"Piano-лотерея" визначала перше завдання для Дмитра і він на один день відправився в село Пашківка до звичайної сім’ї та став дояром корови.
"Корову в дитинстві бачив, тому, думаю, зараз не злякаюсь", – сказав музикант, зустрівшись із господаркою тварини.
У нього справді все вийшло чудово. Спершу він помив корову, потім подоїв її та зіграв на синтезаторі прямо у хліву.
Вкінці такого насиченого дня Дмитро запросив сім’ю, якій допомагав, на концерт та подарував квитки. Pianoбой сходив у народ, то ж тепер народ піде на Pianoбой.
Згодом артист приміряє ще один образ та ми зможемо побачити його в новому амплуа. За перевтіленням Дмитра Шурова слідкуйте на його офіційному ютуб-каналі.