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Дмитро Шуров презентував серію коротких відео "Pianoбой йде в народ"

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Дмитро Шуров / Instagram / @dmitry_shurov

Відомий український музикант Дмитро Шуров вирішив здійснити експеримент зі зміною професії. Перше перевтілення стало дуже колоритним та повеселило прихильників Дмитра.

8 березня в Палаці спорту відбудеться великий сольний концерт Дмитра Шурова в підтримку нового альбому "Хісторі". Напередодні концерту співак запустив нову рубрику на своєму ютуб-каналі "Pianoбой йде в народ".

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Суть коротких відео полягає в тому, що Дмитро витягає з капелюха листочок, на якому написана проста, несподівана для музиканта професія. Після цього він йде виконувати відповідну роботу.

"Piano-лотерея" визначала перше завдання для Дмитра і він на один день відправився в село Пашківка до звичайної сім’ї та став дояром корови.

"Корову в дитинстві бачив, тому, думаю, зараз не злякаюсь", – сказав музикант, зустрівшись із господаркою тварини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dmitry Shurov (@dmitry_shurov)

У нього справді все вийшло чудово. Спершу він помив корову, потім подоїв її та зіграв на синтезаторі прямо у хліву.

Вкінці такого насиченого дня Дмитро запросив сім’ю, якій допомагав, на концерт та подарував квитки. Pianoбой сходив у народ, то ж тепер народ піде на Pianoбой.

Згодом артист приміряє ще один образ та ми зможемо побачити його в новому амплуа. За перевтіленням Дмитра Шурова слідкуйте на його офіційному ютуб-каналі.

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Автор: Христина Кобак
Теги: Музика LifeStyle
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