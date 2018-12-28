Джамала зізналась, яку новорічну традицію вирішила проігнорувати

Співачка Джамала приголомшила прихильників несподіваним зізнанням. Зірка розповіла, що в її домівці не буде встановлена новорічна ялинка.

Салат "Олів'є", шампанське та мандарини – це, мабуть, обов'язковий перелік того, що повинно бути на святковому новорічному столі. Та не менш важливо для людей є встановлення головного атрибуту – декорованої ялинки.

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Поки всі світові зірки демонструють, як вони прикрасили свої домівки до свят, Джамала приголомшила несподіваним зізнанням. Зірка так і не могла обрати між натуральною та штучною ялинкою, тому взагалі відмовилась від неї.

"Як у вас справи з ялинкою? Я в цьому році так і не наважилася. Натуральні я не купую, мені шкода дерево на одне свято, а штучні мені не сподобалися. Так і не вибрала", – написала Джамала у своєму блозі.

До допису артистка додала фото, на якому позувала на фоні новорічної ялинки. Знімок Джамала зробила у кав'ярні свого чоловіка, де на другому поверсі красується пишне дерево, стильно прикрашене іграшками.

Прихильники одразу ж підтримали співачку, зазначивши, що теж зустрічають Новий рік без ялинки, інші ж – поспівчували артистці, адже без цього артибута не уявляють свято. "І мені шкода дерев: на кілька днів, а потім викидати", "Ми теж не наважились за тією ж причиною", "Шкода, а як же Новий рік без ялинки?", "В мене – жива. Після свят їх залюбки забирають у зоопарк", "Купуйте ялинку в спеціальному контейнері: вона буде у вас рости і радувати око кожен рік", – поділились користувачі мережі.