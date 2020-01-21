Дженніфер Еністон прокоментувала теплі обійми з ексчоловіком Бредом Піттом

У мережі не вщухають чутки про можливе возз'єднання зіркового експодружжя. Їхні романтичні обійми за лаштунками премії SAG Awards 2020 викликали здогадки шанувальників, що між акторами досі жевріють почуття. Дженніфер Еністон поспішила запевнити, що їх з Бредом Пітом давно пов'язує лише професійна дружба та підтримка.

Кадри, на яких Бред Пітт неохоче відпускав колишню дружину зі своїх чуттєвих обіймів, облетіли мережу. Захопливі погляди актора спровокували численні чутки про можливий роман пари, які Дженніфер Еністон спростувала у розмові з журналістами Extra TV.

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Культового актора вкотре відзначили за успішну роботу над стрічкою "Одного разу в Голлівуді" та удостоїли званням "Найращий актор другого плану". Проте, здається, Бред Пітт значно більше радів тріумфу знаменитої колеги, яка отримала перемогу в номінації "Найкраща актриса" за участь в драматичному серіалі "Ранкове шоу". За лаштунками кінопремії SAG Awards 2020 Бред Пітт привітав Дженніфер Еністон з черговою статуеткою.

Журналісти поцікавилися в акторки, що вона відчуває у моменти такої палкої підтримки ексчоловіка. Дженніфер Еністон зізналася, що це не може лишити її байдужою.

Це означає для мене багато. Ми всі виросли разом. І це просто дуже весела ніч для того, щоб святкувати, підбадьорювати одне одного і продовжувати працювати,

– прокоментувала голлівудська зірка.



Бред Пітт та Дженніфер Еністон на премії SAG Awards 2020 / Getty Images