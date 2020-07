Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре показала шанувальникам свій look of the day. Артистка продемонструвала стильний та, водночас, ніжний образ, яким замилувала мережу.

Чергову світлину зірка опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Вона не припиняє диктувати тренди українським модницям. Знає, як навіть у спортивному вбранні виглядати виглядати неперевершено. Читайте також У білій футболці з яскравим принтом: Настя Каменських похизувалася літнім образом – фото Образ Насті Каменських Виконавиця приголомшила не лише своїм аутфітом, а й кумедною позою. Таким чином вона показала свою радість, адже розпочалися вихідні. Каменських постала перед камерою у світшоті м'ятного кольору та сірих джинсах. Поєднала вбрання із ніжними м'ятними кросівками. Струнку талію підкреслила за допомогою прозорого ременя з написом. Серед аксесуарів її образ доповнювали мінімалістичні сережки, годинник та браслети. Волосся артистка вклала у звичні для себе локони, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з акцентом на очах.

Стильний образ Насті Каменських / Instagram / @kamenskux У коментарях підписники висловлюють компліменти Насті. Вона щоразу дивує їх, вражає чудовим відчуттям стилю та красою.