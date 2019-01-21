#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня
Світ заполонив надзвичайно популярний челендж #10YearsChallenge. Спочатку зірки "мірялися" тим, хто як змінився, а через деякий час до них масово приєдналися люди з усього світу, порівнюючи свої знімки. Поціновувачам мемів не прийшлося довго чекати, тож ловіть підбірку іронічних фотопорівнянь #10YearsChallenge – далі у матеріалі.
Наразі відомо, що у флешмобі #10YearsChallenge в Instagram взяли участь понад 7 мільйонів осіб. До такої цікавої розваги приєдналися люди з усіх куточків Землі. Охоче у несподіваному проекті взяли участь такі голівудські зірки як співачка Мадонна, акторка Кейт Хадсон, модель Тайра Бенкс, співачка Нікі Мінаж, голлівудська "Білявка в законі" Різ Візерспун.
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Українські зірки не залишалися осторонь, тож також завзято показували свою 10-річну відмінність. До флешмобу приєдналися Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Надя Дорофеєва, Олександр Скічко та інші.
Що таке #10YearsChallenge
Умовою челенджу є публікація архівного фото та сучасного. Часові межі повинні становити 10 років. Достеменно невідомо хто перший опублікував фото з хештегом #10YearsChallenge, а також хто є його засновником. Однак, користувачі припускають, що це може бути пов'язано зі спогадами минулих років, які кожного року пропонує соціальна мережа Facebook.
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Флешмоб вийшов за рамки особистих фотографій, тому пропонуємо вам найсмішніші меми, які вразили користувачів.
#10YearsChallenge мем
Найсмішніші меми січня
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge
#10YearsChallenge