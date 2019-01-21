#10YearsChallenge: найсмішніші меми січня

899
Флешмоб 10 Years Challenge: що це - меми челенджу 10 років назад
#10YearsChallenge: меми / www.wired.com

Світ заполонив надзвичайно популярний челендж #10YearsChallenge. Спочатку зірки "мірялися" тим, хто як змінився, а через деякий час до них масово приєдналися люди з усього світу, порівнюючи свої знімки. Поціновувачам мемів не прийшлося довго чекати, тож ловіть підбірку іронічних фотопорівнянь #10YearsChallenge – далі у матеріалі.

Наразі відомо, що у флешмобі #10YearsChallenge в Instagram взяли участь понад 7 мільйонів осіб. До такої цікавої розваги приєдналися люди з усіх куточків Землі. Охоче у несподіваному проекті взяли участь такі голівудські зірки як співачка Мадонна, акторка Кейт Хадсон, модель Тайра Бенкс, співачка Нікі Мінаж, голлівудська "Білявка в законі" Різ Візерспун.

Читайте також: Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому

Українські зірки не залишалися осторонь, тож також завзято показували свою 10-річну відмінність. До флешмобу приєдналися Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Надя Дорофеєва, Олександр Скічко та інші.

Що таке #10YearsChallenge

Умовою челенджу є публікація архівного фото та сучасного. Часові межі повинні становити 10 років. Достеменно невідомо хто перший опублікував фото з хештегом #10YearsChallenge, а також хто є його засновником. Однак, користувачі припускають, що це може бути пов'язано зі спогадами минулих років, які кожного року пропонує соціальна мережа Facebook.

Читайте також: Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому

Флешмоб вийшов за рамки особистих фотографій, тому пропонуємо вам найсмішніші меми, які вразили користувачів.

мем
#10YearsChallenge мем

мем
Найсмішніші меми січня

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

мем
#10YearsChallenge

Теги: LifeStyle Новини культури Меми
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
сьогодні 19:49 Перша модниця США: найефектніші образи Меланії Трамп
2525
Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
19 січня 19:43 Водохреще в Україні: як зірки привітали прихильників зі святом
2442
Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
18 січня 19:09 Рецепт грибної підливи на сметані з пряними спеціями
Богданна Рибак 2082
Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
18 січня 17:08 Від Зеленського до Могилевської: українські зірки показали, як виглядали 10 років тому
5266
Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
18 січня 14:08 Пампушки – рецепт приготування пухких та запашних солодощів
Богданна Рибак 2659
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
17 січня 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 3299
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук