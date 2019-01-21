10YearsChallenge: найсмішніші меми січня

Світ заполонив надзвичайно популярний челендж #10YearsChallenge. Спочатку зірки "мірялися" тим, хто як змінився, а через деякий час до них масово приєдналися люди з усього світу, порівнюючи свої знімки. Поціновувачам мемів не прийшлося довго чекати, тож ловіть підбірку іронічних фотопорівнянь #10YearsChallenge – далі у матеріалі.

Наразі відомо, що у флешмобі #10YearsChallenge в Instagram взяли участь понад 7 мільйонів осіб. До такої цікавої розваги приєдналися люди з усіх куточків Землі. Охоче у несподіваному проекті взяли участь такі голівудські зірки як співачка Мадонна, акторка Кейт Хадсон, модель Тайра Бенкс, співачка Нікі Мінаж, голлівудська "Білявка в законі" Різ Візерспун.

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Українські зірки не залишалися осторонь, тож також завзято показували свою 10-річну відмінність. До флешмобу приєдналися Оля Полякова, Маша Єфросиніна, Надя Дорофеєва, Олександр Скічко та інші.

Що таке #10YearsChallenge

Умовою челенджу є публікація архівного фото та сучасного. Часові межі повинні становити 10 років. Достеменно невідомо хто перший опублікував фото з хештегом #10YearsChallenge, а також хто є його засновником. Однак, користувачі припускають, що це може бути пов'язано зі спогадами минулих років, які кожного року пропонує соціальна мережа Facebook.

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Флешмоб вийшов за рамки особистих фотографій, тому пропонуємо вам найсмішніші меми, які вразили користувачів.

For all the 9yo's who couldn't participate in #10YearChallenge here's a tribute for you guys. Enjoy. pic.twitter.com/9mCty5dkQw — Devang Rajgor (@RajgorDevang) 16 січня 2019 р.

2009 vs 2019



It has only been God, Thank God for the DRIP...#10yearchallenge pic.twitter.com/ZgCCpUBGBP — Fake Earpiece (@Mister_Judah) 14 січня 2019 р.



#10YearsChallenge мем



Найсмішніші меми січня



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge



#10YearsChallenge